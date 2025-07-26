Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bangkok Post.

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Що відомо про падіння снарядів Камбоджі у Лаосі?

Представник сухопутних військ Таїланду генерал-майор Вінтхай Суварі підкреслив, що кордон Лаосу від лінії бойового зіткнення не дуже далеко, але й не настільки близько, щоб "ненавмисно потрапити снарядами туди кілька разів поспіль".

Це не дуже схоже на випадковість, випадково дуже важко так сильно схибити. Якщо це не випадково, це вже гра без правил. Це вчинок не воїнів-джентльменів,

– сказав тайський генерал.

Суварі наголосив, що армія Таїланду закликає до негайного припинення подібних дій. Військовий додав, що за останні два дні камбоджійські сили неодноразово застосовували далекобійну зброю проти численних цивільних цілей. Тайський військовий підтвердив, що його країна контролює свою зброю суворо відповідно до міжнародних протоколів.

"Таїланд використовував зброю з максимальною обережністю, щоб запобігти впливу поза межами військових цілей", – заявив він.

Генерал також зазначив, що в Лаосі внаслідок цього обстрілу було пошкоджене майно.

Лаоська сторона заявляла, що 10 снарядів впали на територію їхньої країни 25 липня та пошкодили приміщення в Лем Па Паек та Лем Макхам Пом.

До слова, раніше у Бангкоку повідомляли, що тайські війська відбили напад Камбоджі на кордоні. За три дні бойових дій у тайської та камбоджійської сторони є загиблі та поранені серед військових та цивільних.