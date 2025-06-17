Такер Карлсон раскритиковал позицию Трампа по Израилю, а тот назвал его "сумасшедшим"

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента США Дональда Трампа за поддержку Израиля. По словам пропагандиста, позиция политика делает его соучастником войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Читайте также Трамп сделает Ирану последнее предложение: больше шансов не будет, – СМИ

Трамп ответил на критику от Карлсона

Такер Карлсон заявил, что заявил, что американская помощь Израилю якобы "втягивает США в войну".

То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа,

– добавил он.

Сам Дональд Трамп не оставил заявления Карлсона без внимания.

Кто-то, пожалуйста, объясните сумасшедшему Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерного оружия!

– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Впоследствии американский лидер также заявил, что Карлсон может создать свой телеканал, если хочет, чтобы его услышали.

По словам журналистов, Карлсон последовательно выступает против любого привлечения США к конфликту на Ближнем Востоке. В то же время Дональд Трамп избегает четкого ответа на вопрос о дальнейшем участии США. В администрации заявляли, что удары Израиля по Ирану были односторонними, однако США помогли Израилю перехватить иранские ракеты в ответ.

Напомним, на Ближнем Востоке продолжается конфликт между Израилем и Ираном. На фоне этого Тегеран разрабатывает законопроект, который может предусматривать выход из Договора о нераспространении ядерного оружия.