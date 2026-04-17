США открыли "охоту" на иранские танкеры по всему миру

США расширили морскую блокаду Ирана, разрешив проверку и задержание судов независимо от их местонахождения. На фоне этого Ормузский пролив фактически парализован, что уже влияет на мировые рынки энергоносителей.

Отныне под блокаду попадают все иранские суда и суда под санкциями независимо от их местонахождения. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на Военно-морские силы США.

Что известно о блокаде иранских танкеров Америкой?

В командовании отметили, что будут проверять и задерживать суда, подозреваемые в перевозке контрабанды, в частности оружия, беспилотников и товаров двойного назначения, а также в транспортировке нефти, которая поддерживает экономику Ирана.

После введения ограничений значительная часть судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив, остановилась или изменила курс, что фактически парализовало движение в регионе. На этом фоне мировые лидеры призывают к скорейшему восстановлению судоходства, ведь задержка поставок энергоносителей может спровоцировать глобальный продовольственный и энергетический кризис. Цена на нефть марки Brent уже выросла более чем на 4,5% и превысила 99 долларов за баррель.

Как пишет Bloombeg, переговоры между США и Ираном о возможной мирной сделки могут длиться до шести месяцев. Ормузский пролив остается одним из важнейших вопросов, который не удалось урегулировать.

Стороны обсуждают продление режима прекращения огня, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования. Страны Персидского залива настаивают, что любое соглашение должно предусматривать ограничения для Тегерана, в частности по ядерной программе и развитию баллистических ракет. В то же время они выступают против эскалации боевых действий и призывают к продолжению переговоров.

Важно! Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала отметил, что Трамп имеет намерен блокировать Ормузский пролив, чтобы заставить Иран вести переговоры. Однако, США находятся в сложной ситуации, поскольку не готовы к наземной операции в Иране, чтобы изменить там политический режим, но и выйти из Ближнего Востока уже не могут.

