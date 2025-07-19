Австралия передала Украине танки Abrams в рамках нового пакета военной помощи

Украина получила очередное усиление на поле боя. Австралия передала Киеву танки M1A1 Abrams в рамках нового пакета помощи.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о новом пакете помощи от Австралии?

В субботу, 19 июля, правительство Австралии сообщило о передаче Украине танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов (около 160 миллионов долларов США).

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлса, Украина уже получила большую часть из обещанных 49 танков Abrams. Он добавил, что остальное будет доставлено в ближайшие месяцы.

Танки M1A1 Abrams сделают значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России,

– заявил Марлс.

В правительстве страны отметили, что эти танки являются частью общей помощи в 1,5 миллиарда австралийских долларов (980 миллионов долларов США), которые Австралия предоставила Украине на фоне полномасштабной войны с Россией.

Кроме того, Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевой руды, включая бокситы, а также наложила санкции на около тысячи российских граждан и организаций.