Швейцария разрешила Германии приобрести 71 Leopard, но запретила передавать их Украине, – SWI
- Швейцария разрешила продажу 71 танка Leopard 1 Германии, но запретила их поставки в Украину.
- Швейцарское законодательство запрещает поставки военного снаряжения странам, участвующим в вооруженных конфликтах.
Швейцарский оборонный подрядчик Ruag MRO получил разрешение на продажу 71 танка Leopard 1 Германии. Однако поставки этих машин в Украину запрещены.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на SWI.
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Почему Украина не может получить швейцарские таки Leopard
Сейчас 71 танк находится на территории Италии. В целом компания Ruag MRO владеет 96 единицами Leopard 1, приобретенными в 2016 году у итальянского министерства обороны.
В 2023 году правительство Швейцарии запретило продажу этих боевых машин Германии из-за опасений, что техника может оказаться в Украине.
В издании отмечают, что швейцарское законодательство запрещает поставки военного снаряжения странам, участвующим в вооруженных конфликтах.
Учитывая это Ruag MRO обратилась в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) за лицензией на торговлю танками.
Однако, как указано в заявлении федерального правительства, для этого лицензия не нужна, поскольку Германия входит в перечень стран, которым разрешены поставки военного снаряжения без лицензии. В то же время отмечается, что экспорт этих танков в Украину запрещен.
Напомним, что Германия инвестирует 400 миллионов евро в производство украинских ударных дронов. Это произойдет в рамках нового пакета помощи на 5 миллиардов евро.