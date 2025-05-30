Повідомляє 24 Канал з посиланням на SWI.

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Чому Україна не може отримати швейцарські таки Leopard

Наразі 71 танк перебуває на території Італії. Загалом компанія Ruag MRO володіє 96 одиницями Leopard 1, придбаними у 2016 році в італійського міністерства оборони.

У 2023 році уряд Швейцарії заборонив продаж цих бойових машин Німеччині через побоювання, що техніка може опинитися в Україні.

У виданні зазначають, що швейцарське законодавство забороняє поставки військового спорядження країнам, що беруть участь у збройних конфліктах.

З огляду на це Ruag MRO звернулася до Державного секретаріату з економічних питань (SECO) за ліцензією на торгівлю танками.

Проте, як зазначено в заяві федерального уряду, для цього ліцензія не потрібна, оскільки Німеччина входить до переліку країн, яким дозволено постачання військового спорядження без ліцензії. Водночас наголошується, що експорт цих танків в Україну заборонений.

Нагадаємо, що Німеччина інвестує 400 мільйонів євро у виробництво українських ударних дронів. Це відбудеться в межах нового пакета допомоги на 5 мільярдів євро.