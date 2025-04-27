Эстония закончила проверку первого задержанного танкера России: его отпустили

Эстония продолжит сотрудничество со странами Балтийского и Северного морей для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности морской и подводной инфраструктуры в Финском заливе. Соответственно российские суда продолжат задерживать.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Postimees и ERR.

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Эстония будет задерживать российские суда

Российскому танкеру Kiwala было разрешено возобновить рейс после устранения серьезных недостатков судна. Задержание судов российского теневого флота в Эстонии, а также недавно в Финляндии показывает, что действия таких судов не остаются безнаказанными и что у нас есть возможность их останавливать,

– сказал Цахкна.

Он отметил, что все выявленные на судне недостатки были исправлены, после чего судно прошло инспекцию и было освобождено.

Во время первой проверки эстонские специалисты нашли 40 недостатков, из которых 29 были серьезными. Это стало основанием для задержания судна. Большинство нарушений касались неправильного оформления документов. Другие были связаны с нарушениями безопасности мореплавания, слабой подготовкой экипажа к авариям и техническими неисправностями.

"Этот случай еще раз подтверждает, что в реестрах так называемых стран удобного флага есть существенные недостатки, данные не являются надежными, а общение с ними проблематично", – отметил Цахкна.

Сообщается, что еще в июне прошлого года Эстония первой начала проверять суда российского теневого флота и с тех пор направила запросы на страховые документы более чем 500 кораблям.