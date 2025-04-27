Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Postimees та ERR.

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Естонія затримуватиме російські судна

Російському танкеру Kiwala було дозволено відновити рейс після усунення серйозних недоліків судна. Затримання суден російського тіньового флоту в Естонії, а також нещодавно у Фінляндії показує, що дії таких суден не залишаються безкарними і що у нас є можливість їх зупиняти,

– сказав Цахкна.

Він зазначив, що всі виявлені на судні недоліки було виправлено, після чого судно пройшло інспекцію та було звільнено.

Під час першої перевірки естонські фахівці знайшли 40 недоліків, з яких 29 були серйозними. Це стало підставою для затримання судна. Більшість порушень стосувалися неправильного оформлення документів. Інші були пов’язані з порушеннями безпеки мореплавання, слабкою підготовкою екіпажу до аварій і технічними несправностями.

"Цей випадок ще раз підтверджує, що в реєстрах так званих країн зручного прапора є суттєві недоліки, дані не є надійними, а спілкування з ними проблематичне", – зазначив Цахкна.

Повідомляється, що ще в червні минулого року Естонія першою почала перевіряти судна російського тіньового флоту і відтоді направила запити на страхові документи більш ніж 500 кораблям.