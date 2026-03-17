В Иране на территории АЭС упал боеприпас: какими могут быть последствия
Вблизи иранской АЭС Бушер упал снаряд. После этого в сети массово начали распространяться сообщения о "ядерной катастрофе".
Официальная информация не подтверждает таких заявлений. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Есть ли опасность ядерной катастрофы?
Иранское агентство сообщило, что снаряд упал вблизи атомной электростанции Бушерской АЭС. По их данным, инцидент произошел на территории объекта, однако пока отсутствуют какие-либо подтверждения повреждений или технических сбоев.
Несмотря на это, в социальных сетях и некоторых медиа начали появляться сообщения о якобы "ядерной катастрофе" или серьезной угрозе. Впрочем, такие заявления не соответствуют официальной информации и не подтверждены никакими источниками.
Организация по атомной энергии Ирана отмечает, что после падения боеприпаса не зафиксировано никаких утечек радиации или повреждения критической инфраструктуры. Также не поступало сообщений о пострадавших.
Отметим, что атомные электростанции имеют многоуровневую систему защиты, которая способна выдерживать внешние воздействия. Именно поэтому одиночное падение снаряда не означает автоматической угрозы ядерной аварии.
Последние новости в войне США и Ирана
Израиль заявил о ликвидации Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, и командира "Басидж" Голамреза Сулеймани во время авиаудара по Тегерану. Тегеран официально не подтвердил и не опроверг эту информацию, зато на странице Лариджани в X опубликовано сообщение о похоронах воинов ВМС.
Дональд Трамп выразил возмущение, что союзники НАТО не хотят помогать США в военной операции против Ирана. Он заявил, что США не нуждаются в помощи, поскольку являются самой мощной страной в мире.
Трамп заявил, что удар по Ирану был необходим во избежание ядерной войны и Третьей мировой войны. Американский президент также отметил, что он не хочет войны, и не любит этого, а стремится к миру.