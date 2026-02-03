Сенатор Грэм призвал Трампа дать Украине оружие, которого она давно ждет

3 февраля Россия осуществила самую массированную в 2026 году атаку на энергетику Украины. Путин в очередной раз масштабно ударил по нашей стране, несмотря на обещание Дональду Трампу воздержаться от ударов по крайней мере неделю. На фоне очередного преступления россиян сенатор Линдси Грэм призвал американцев к решительным действиям.

То, давление, которое сейчас администрация Трампа оказывает на Путина, недостаточно. Новая атака на Украину – яркое тому доказательство. Об этом в посте в соцсети "Х" написал сенатор-республиканец Грэм.

Смотрите также Когда мы с Рютте были на Майдане, Россия ударила ракетой, – Зеленский

К каким действиям в отношении России Грэм призывает Трампа?

По мнению Линдси Грэма, США и Европа должны усилить "атаки" на покупателей российской нефти. Эта политика уже принесла свои результаты. Дональду Трампа удалось значительно подорвать российскую экономику. Например, благодаря тарифам от США Индия покупает значительно меньше нефти Кремля. Если это же будут делать другие крупные покупатели, то война закончится.

Кроме того, на фоне ночной масштабной атаки Грэм призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки". По мнению сенатора, это может кардинально изменить военную ситуацию.

Республиканец считает, что в ближайшие дни США должны усилить давление на Путина. Он подчеркнул: если переговоры будут поощрять агрессию, это приведет к катастрофам в мире. Если же переговоры помогут создать свободную, сильную и независимую Украину, даже с определенными уступками, мир станет значительно безопаснее.

Что известно об отказе Трампа предоставлять Украине "Томагавки"?