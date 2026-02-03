Сенатор Грэм призвал Трампа дать Украине оружие, которого она давно ждет
- Сенатор Линдси Грэм призвал США предоставить Украине "Томагавки" после массированной атаки России 3 февраля.
- Грэм также отметил необходимость усиления экономических мер против покупателей российской нефти для ускорения завершения войны.
3 февраля Россия осуществила самую массированную в 2026 году атаку на энергетику Украины. Путин в очередной раз масштабно ударил по нашей стране, несмотря на обещание Дональду Трампу воздержаться от ударов по крайней мере неделю. На фоне очередного преступления россиян сенатор Линдси Грэм призвал американцев к решительным действиям.
То, давление, которое сейчас администрация Трампа оказывает на Путина, недостаточно. Новая атака на Украину – яркое тому доказательство. Об этом в посте в соцсети "Х" написал сенатор-республиканец Грэм.
К каким действиям в отношении России Грэм призывает Трампа?
По мнению Линдси Грэма, США и Европа должны усилить "атаки" на покупателей российской нефти. Эта политика уже принесла свои результаты. Дональду Трампа удалось значительно подорвать российскую экономику. Например, благодаря тарифам от США Индия покупает значительно меньше нефти Кремля. Если это же будут делать другие крупные покупатели, то война закончится.
Кроме того, на фоне ночной масштабной атаки Грэм призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки". По мнению сенатора, это может кардинально изменить военную ситуацию.
Республиканец считает, что в ближайшие дни США должны усилить давление на Путина. Он подчеркнул: если переговоры будут поощрять агрессию, это приведет к катастрофам в мире. Если же переговоры помогут создать свободную, сильную и независимую Украину, даже с определенными уступками, мир станет значительно безопаснее.
Что известно об отказе Трампа предоставлять Украине "Томагавки"?
- Владимир Зеленский давно просил Дональда Трампа усилить Украину "Томагавками".
- В начале осени президент США говорил, что подумает над такой возможностью. Как раз в этот период он публично критиковал Путина за нежелание мира.
- 17 октября Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Одной из тем разговоров с американским лидером должны были стать "Томагавки". Однако президент США ответил отказом.
- На позицию политика повлиял звонок Путина, который состоялся накануне. Российский диктатор убедил американца не передавать дальнобойные ракеты Киеву.
- В последнее время среди американских законодателей все чаще раздаются голоса, которые призывают Трампа таки дать Украине "Томагавки".
- В Пентагоне уже продолжаются закрытые обсуждения. Сторонники идеи считают, что даже небольшое количество "Томагавков" позволило бы Украине поражать стратегические цели в глубине России и заставило бы Кремль изменить свое поведение.