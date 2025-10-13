Трамп и Зеленский обсудили необходимое Украине количество ракет Tomahawk, – Axios
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили предоставление Украине ракет Tomahawk, в частности их количество и использование.
- Трамп допустил передачу ракет Украине при условии продолжения войны Россией, но подчеркнул необходимость обсуждения этого с Кремлем.
В воскресенье, 12 октября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили предоставление Украине ракет Tomahawk. В частности, президенты обсуждали количество нужных ракет и способы их использования.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Получит ли Украина ракеты Tomahawk?
Разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжался около 40 минут.
По словам источников, на линии также были госсекретарь США Марко Рубио и другие американские чиновники.
Во время разговора Трамп подробно обсудил с Зеленским поставки вооружения, состояние энергосистемы Украины накануне зимы и наличие средств ПВО, в частности систем Patriot.
Трамп действительно углубился в это дело и очень помогает,
– сказал один из собеседников издания.
По словам источников, президенты продолжили обсуждение условий продажи ракет Tomahawk странам НАТО, которые будут поставлять их Украине, необходимое количество и способы их использования.
Впоследствии, во время общения с журналистами, Трамп допустил передачу дальнобойных ракет Tomahawk Украине, если Россия не прекратит войну. В то же время, по его словам, это стоит обсудить с Кремлем, ведь передача такого вооружения Украине – новый шаг к эскалации.
"Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk – невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно", – отмечал Трамп.
Передача дальнобойных ракет Украине: последние новости
Владимир Зеленский заявил, что Кремль на самом деле боится решения Дональда Трампа относительно передачи Tomahawk. По его словам, этот страх символизирует, что партнеры находятся на правильном пути по давлению на Россию.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос вызывает "особое беспокойство". По его мнению, ракеты Tomahawk могут иметь как ядерное, так и безъядерное исполнение, но не способны существенно изменить ситуацию на фронте.
Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вряд ли получит американские ракеты Tomahawk, и призвал "успокоиться" по этому поводу.