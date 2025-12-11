Ситуация безвыходная: эксперты объяснили, почему Трамп боится остановить мирные переговоры

Очередная попытка администрации президента США завершить войну в Украине терпит крах. Команда Дональда Трампа сама загнала себя в тупик, ведь пытается угодить Владимиру Путину и предлагает неприемлемые условия Киеву.

Несмотря на безвыходность ситуации, американский президент не решается выйти из переговорного процесса. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, зачем Трамп продолжает бессмысленные переговоры о мире, почему боится выйти из переговорного процесса и чего добивается на самом деле.

Выйдут ли США из мирных переговоров?

Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко убежден, что США не выйдут из переговорного процесса. Это нереалистично по нескольким причинам.

Конечно, в какой-то момент Трамп может разозлиться и сказать, мол, ему это надоело, разбирайтесь дальше самостоятельно. Однако тогда президент США фактически закроет доступ своим производителям оружия к европейскому рынку, – сказал Огрызко.

Американцы хотят торговать на европейском рынке. К тому же недавно европейцы приняли программу перевооружения, на которую выделят сотни миллиардов евро. Американские компании уже проявили интерес принять в этом участие, ведь это огромные деньги.

Важно! Совет министров ЕС принял программу перевооружения Европы SAFE. Она предусматривает привлечение до 150 миллиардов евро частных и государственных инвестиций в развитие европейской оборонной промышленности, а также открывает новые инвестиционные возможности для Украины.

Кроме этого, по последним опросам около 64% американцев выступают за продолжение помощи Украине. Трамп не может на это не обращать внимания.

Почему Трампу невыгодно выходить из мирных переговоров?

Дональд Трамп-младший, старший сын Дональда Трампа, заявил, что президент США якобы может отказаться от поддержки Украины и прекратить поставки вооружения. По мнению политтехнолога Тараса Загороднего, теоретически такое развитие событий возможно, однако на практике глава государства вряд ли решится на такой шаг.

По его словам, американское общество, которое избрало Трампа президентом, не простит ему такого решения, ведь оно станет ударом по его авторитету и будет восприниматься как личное поражение.

Даже если бы Трамп хотел выйти из мирных переговоров, он не имеет возможности это сделать без значительных репутационных потерь. Президент США приложил к этому процессу немалые усилия и обещал своим избирателям добиться завершения войны.

Результаты переговоров, а также успехи или неудачи Украины будут непосредственно влиять на выборы в Конгресс. Вопрос Украины остается тем фактором, который объединяет республиканцев и демократов внутри американской политики. К тому же большинство американских граждан поддерживают продолжение военной помощи Украине.

Заявление Трампа о выходе из переговоров было бы для него личным поражением. Хотя американцы не слишком следят за внешней политикой, такие решения они не готовы прощать, – отметил Загородний.

Он также добавил, что отказ Вашингтона от поддержки Украины, в частности от предоставления разведданных, был бы манипуляцией и игрой в пользу России. В то же время Украина уже сталкивалась с подобными вызовами, поэтому наше военное командование могло наладить сотрудничество с другими странами для получения необходимой информации.

Чем лично Трампу выгодно сотрудничество с Россией?

Несмотря на сообщения западных СМИ о провале переговоров, Трамп все еще уверен, что Путин хочет мира. Ведь президент США до сих пор надеется, что сможет наладить сотрудничество с Россией, рассказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский.

Больше всего команду Трампа интересуют частные бизнес-сделки. Западные медиа писали, что Кремль сделал много бизнес-предложений для Стива Уиткоффа и семьи Трампа. Поэтому вопрос не столько в пользе для США от сотрудничества с Россией, сколько в увеличении доходов Трампа и его соратников, которые уже в этом году увеличились на несколько миллиардов, – сказал Добрянский.

Однако вся экономика России сосредоточена на войне. Известно, что значительная часть этих расходов идет на бонусы, чтобы россияне присоединялись к армии, на производство оружия или его закупку в Китае, а также на финансирование наемников из КНДР, привлеченных к производству дронов "Шахедов".

Россия, как торговый партнер, может предложить оружие. Также одно из возможных направлений – развитие топливной отрасли, которая питает экономику США.

Последние новости о ходе мирных переговоров