Ситуація безвихідна: експерти пояснили, чому Трамп боїться зупинити мирні переговори

Чергова спроба адміністрації президента США завершити війну в Україні зазнає краху. Команда Дональда Трампа сама загнала себе в глухий кут, адже намагається догодити Володимиру Путіну та пропонує неприйнятні умови Києву.

Попри безвихідність ситуації, американський президент не наважується вийти з переговорного процесу. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, навіщо Трамп продовжує беззмістовні переговори про мир, чому боїться вийти з переговорного процесу та чого добивається насправді.

Читайте також Переговори у дуже складній точці: політолог назвав два завдання, які стоять перед Україною

Чи вийдуть США з мирних переговорів?

Дипломат та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що США не вийдуть з переговорного процесу. Це нереалістично з кількох причин.

Звісно, у якийсь момент Трамп може розлютитися і сказати, мовляв, йому це набридло, розбирайтеся далі самостійно. Проте тоді президент США фактично закриє доступ своїм виробникам зброї до європейського ринку, – мовив Огризко.

Американці хочуть торгувати на європейському ринку. До того ж нещодавно європейці ухвалили програму переозброєння, на яку виділять сотні мільярди євро. Американські компанії вже проявили інтерес взяти у цьому участь, адже це величезні гроші.

Важливо! Рада міністрів ЄС ухвалила програму переозброєння Європи SAFE. Вона передбачає залучення до 150 мільярдів євро приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості, а також відкриває нові інвестиційні можливості для України.

Крім цього, за останніми опитуваннями близько 64% американців виступають за продовження допомоги Україні. Трамп не може на це не звертати уваги.

Про те, що не дозволяє Трампу вийти переговорного процесу: дивіться відео

Чому Трампу невигідно виходити з мирних переговорів?

Дональд Трамп-молодший, старший син Дональда Трампа, заявив, що президент США нібито може відмовитися від підтримки України та припинити постачання озброєння. На думку політтехнолога Тараса Загороднього, теоретично такий розвиток подій можливий, однак на практиці глава держави навряд чи наважиться на такий крок.

За його словами, американське суспільство, яке обрало Трампа президентом, не пробачить йому такого рішення, адже воно стане ударом по його авторитету та буде сприйматися як особиста поразка.

Навіть якби Трамп хотів вийти з мирних переговорів, він не має можливості це зробити без значних репутаційних втрат. Президент США доклав до цього процесу чималих зусиль і обіцяв своїм виборцям домогтися завершення війни.

Результати переговорів, а також успіхи чи невдачі України безпосередньо впливатимуть на вибори до Конгресу. Питання України залишається тим чинником, який об’єднує республіканців та демократів усередині американської політики. До того ж більшість американських громадян підтримують продовження військової допомоги Україні.

Заява Трампа про вихід із переговорів була б для нього особистою поразкою. Хоч американці не надто стежать за зовнішньою політикою, такі рішення вони не готові пробачати, – зазначив Загородній.

Він також додав, що відмова Вашингтона від підтримки України, зокрема від надання розвідданих, була б маніпуляцією та грою на користь Росії. Водночас Україна вже стикалася з подібними викликами, тож наше військове командування могло налагодити співпрацю з іншими країнами для отримання потрібної інформації.

Про наслідки виходу з переговорів для Трампа: дивіться відео

Чим особисто Трампу вигідна співпраця з Росією?

Попри повідомлення західних ЗМІ про провал переговорів, Трамп усе ще впевнений, що Путін хоче миру. Адже президент США досі сподівається, що зможе налагодити співпрацю з Росією, розповів директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський.

Найбільше команду Трампа цікавлять приватні бізнес-угоди. Західні медіа писали, що Кремль зробив багато бізнес-пропозицій для Стіва Віткоффа й сім'ї Трампа. Тож питання не стільки в користі для США від співпраці з Росією, скільки в збільшенні доходів Трампа і його соратників, які вже цього року збільшилися на кілька мільярдів, – мовив Добрянський.

Проте вся економіка Росії зосереджена на війні. Відомо, що значна частина цих витрат йде на бонуси, аби росіяни доєднувалися до армії, на виробництво зброї або його закупівлю у Китаї, а також на фінансування найманців з КНДР, залучених до виробництва дронів "Шахедів".

Росія, як торговельний партнер, може запропонувати зброю. Також один з можливих напрямків – розвиток паливної галузі, яка живить економіку США.

Про те, навіщо Трампу співпраця з Росією: дивіться відео

Останні новини про перебіг мирних переговорів