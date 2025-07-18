Трамп намеренно выбрал 50 дней для дедлайна России: у Путина запланирован интересный визит

Американский президент дал России 50 дней на то, чтобы она заключила мирное соглашение, иначе пригрозил мощными пошлинами. Трамп считает угрозу отсроченных санкций для России более эффективным инструментом повлиять на Путина, чем если бы он их ввел сразу.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что сегодня президент США, делая определенные шаги, преследует собственный интерес. Эти шаги ведут его в направлении Украины.

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Для какой цели Трампу нужен Путин?

Если первые полгода президентства Трампа прошли под знаком сдвига США в сторону России, то теперь похоже на то, что сдвиги движутся в обратную сторону. Насколько он будет устойчивым и как далеко зайдет Трамп, сейчас, по убеждению Галлямова, сказать невозможно.

Думаю, что и сам Трамп этого не знает, потому что он очень ситуативен. Многое в первую очередь будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на фронте,

– считает политтехнолог.

Если Байден был готов ломать ситуацию на поле боя, помогать Украине оружием, чтобы она победила, то у Трампа, по мнению политтехнолога, стратегическая цель другая – прекратить войну на более или менее приемлемых для Украины, Европы и американского общественного мнения условиях.

"То есть, это не должен быть совсем пророссийский вариант, но при этом ему важно не поссориться с Путиным, потому что главная задача, которую реализует Трамп во внешней политике – это не борьба с ним, не защита интересов Украины, а это обуздание Китая, создание ему максимального количества проблем. Путин ему нужен для этой цели", – убежден Галлямов.

Именно поэтому, по мнению политтехнолога, лидер Соединенных Штатов не вводит пошлины в отношении России прямо сейчас, а дает Кремлю 50 дней. Он понимает, что если сделает это уже сегодня, когда на одной чаше весов перед Путиным виднеются риски огромных пошлин, а на другой он видит надежду на прорыв украинского фронта, то, взвесив все, для главы Кремля перевесят весы в сторону второго варианта.

А вот через 50 дней, когда, как считает Трамп, российский диктатор разобьет лоб, а для этого президент США даёт Украине оружие, у Путина уже не будет шансов на военную победу, а вот риски от санкций будут оставаться.

Вот Байден ввел бы санкции сразу и поссорился бы с Путиным, а Трамп не хочет этого, потому что в случае ссоры тот сразу пойдет к Си Цзиньпину. Трамп этого хочет избежать. Поэтому эти 50 дней завершаются как раз в тот момент, когда Путин будет в Пекине,

– рассказал Галлямов.

У главы Кремля запланирован четырехдневный визит. Как сказал его помощник Ушаков, он начнется 31 августа, а 2 сентября закончится определенный Трампом срок в 50 дней.

Таким образом, как подытожил политтехнолог, Трамп внес себя в эти российско-китайские переговоры невидимой фигурой, потому что как же может обсуждаться экономическое сотрудничество с Россией, например, закупка российского газа, если Китай не будет знать во сколько денег ему это обойдется. Ведь к нынешней цене на газ надо будет добавить расходы, связанные с обещанными от Трампа тарифами.

Отметим, что основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов считает, что у Трампа было три стратегии поведения и рассказал, какую именно он сейчас выбрал. Он также высказал свое мнение, зачем американский президент дал Путину 50 дней. Подробнее об этом – читайте в материале.