Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп не исключает встречи с украинским главой государства Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он отметил, что она должна была состояться еще три месяца назад.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно об отношениях Трампа с Зеленским и Путиным?

Отметим, что последняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась 25 июня на полях саммита НАТО.

Во время нее лидеры обсудили защиту украинских городов с помощью американских систем ПВО, возможное сопроизводство дронов и поддержку оборонной промышленности Соединенных Штатов. Перед этим политики говорили с глазу на глаз на похоронах Папы Римского в конце апреля.

Тогда как с российским диктатором Владимиром Путиным президент США в основном общается по телефону.