Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение о предоставлении Tomahawk Украине
- Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине, но хочет получить ответы на несколько вопросов по их использованию.
- Трамп подчеркнул, что не стремится к эскалации, и считает, что война в Украине вообще не должна была начинаться.
Президент США сделал новое заявление о возможности передачи Украине ракет Tomahawk. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский обращался к нему с просьбой предоставить это оружие Киеву на встрече в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.
6 октября во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп подчеркнул, что почти принял решение по отправке ракет Tomahawk в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о "Томагавках" для Украины?
Впрочем, американский лидер уточнил, что он сначала хотел получить ответы на несколько вопросов. В частности, его беспокоит, как украинцы планируют использовать эти ракеты.
Президент США подчеркнул, что он не стремится к эскалации.
Я уже приблизительно принял решение, если подумать. Да, я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать, куда они будут их посылать. Я бы задал этот вопрос,
– сказал Трамп.
Политик также подчеркнул, что война в Украине вообще не должна начинаться.
Справка. Tomahawk – американские крылатые ракеты большой дальности. Украина стремилась получить их от Соединенных Штатов еще при президентстве Джо Байдена. Подробнее об особенностях этого вооружения и его технических характеристиках можно прочитать по ссылке.
Интересно, что недавно член Республиканской партии Борис Пинкус рассказывал в эфире 24 Канала, что поставки таких ракет являются лишь вопросом времени. По его словам, Tomahawk может стать не только оружием Украины, но и мощным фактором сдерживания Кремля.
Дальнобойное оружие для Украины: последние новости
Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что Украина действительно подала запрос на ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении Киеву этого оружия остается за Дональдом Трампом.
Тем временем сам Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 сентября избежал прямого ответа на вопрос о Tomahawk. Президент подчеркнул, что Украина готова к отдельным договорам по отдельным видам оружия.
Вероятные поставки ракет комментировали и в России. В частности, Владимир Путин заявил, что такой шаг якобы нанесет ущерб отношениям России и США.