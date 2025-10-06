Президент США зробив нову заяву щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk. Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський звертався до нього із проханням надати цю зброю Києву під час зустрічі у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

6 жовтня під час брифінгу у Білому домі Дональд Трамп наголосив, що майже ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про "Томагавки" для України?

Втім, американський лідер уточнив, що він спершу хотів би отримати відповіді на кілька питань. Зокрема, його турбує, як саме українці планують використовувати ці ракети.

Президент США наголосив, що він не прагне ескалації.

Я вже приблизно прийняв рішення, якщо подумати. Так, я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть, куди вони їх посилатимуть. Я б поставив це питання,

– сказав Трамп.

Політик також вкотре підкреслив, що війна в Україні взагалі не мала починатися.

Довідка. Tomahawk – американські крилаті ракети великої дальності. Україна прагнула отримати їх від Сполучених Штатів ще за часів президентства Джо Байдена. Докладніше про особливості цього озброєння та його технічні характеристики можна прочитати за посиланням.

Цікаво, що нещодавно член Республіканської партії Борис Пінкус розповідав в ефірі 24 Каналу, що постачання таких ракет є лише питанням часу. За його словами, Tomahawk можуть стати не лише зброєю України, а й потужним фактором стримування Кремля.

