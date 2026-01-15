Будут торги, – политолог спрогнозировал исход посягательств Трампа на Гренландию
- Администрация Трампа, вероятно, рассматривает возможность торгов по Гренландии, а не военной операции.
- США подготовили 700 миллиардов долларов для покупки острова, но ситуация может измениться в пользу увеличения военного контингента.
Администрация Дональда Трампа и дальше продолжает обострять ситуацию вокруг Гренландии. Там говорят или о военном вторжении, или покупке острова. Однако есть еще один вариант, как можно решить сложившуюся ситуацию.
Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что сейчас могут начаться торги по Гренландии. По его мнению, американцы и не рассматривали возможность военной операции там.
Как дальше может развиваться ситуация вокруг Гренландии?
По словам Максима Несвитайлова, в западных медиа писали, что, на эмоциях после успеха в Венесуэле, Трамп требовал разработать план военной атаки на Гренландию, но военное командование отказались это делать. Причина – Конгресс бы не согласовал такие действия, ведь они являются незаконными.
Они (американцев – 24 Канал) решили использовать эту историю просто для давления на Данию, чтобы она продала Гренландию,
– сказал он.
Для этого Соединенные Штаты Америки подготовили до 700 миллиардов долларов. Однако в ближайшее время ситуация может измениться, и начнутся разговоры об увеличении военного контингента.
Политолог отметил, что раньше никто не был против этого, поэтому стороны могли договориться и без шантажа со стороны США.
Вероятно, ближайшее время США и Дании придут к согласию в этом вопросе, а Трамп попытается представить это как замечательную победу.
США хотят контролировать Гренландию: последние новости
Власти Гренландии 13 января 2026 года заявили, что остров не станет частью США. Премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что большинство населения хочет оставаться в составе Дании.
Трамп хочет, чтобы Дания покинула Гренландию, потому что считает, что только США могут обеспечить спокойствие в этом регионе. Американский лидер подчеркнул, что датские власти преуменьшает угрозы со стороны России и Китая.
Представители Дании и Гренландии вылетели в Вашингтон, чтобы обсудить намерения США взять под контроль остров. Это ни к чему не привело. Все стороны остались при своих мнениях, поэтому переговоры будут продолжаться и дальше.