Будут торги, – политолог спрогнозировал исход посягательств Трампа на Гренландию

Администрация Дональда Трампа и дальше продолжает обострять ситуацию вокруг Гренландии. Там говорят или о военном вторжении, или покупке острова. Однако есть еще один вариант, как можно решить сложившуюся ситуацию.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что сейчас могут начаться торги по Гренландии. По его мнению, американцы и не рассматривали возможность военной операции там.

Как дальше может развиваться ситуация вокруг Гренландии?

По словам Максима Несвитайлова, в западных медиа писали, что, на эмоциях после успеха в Венесуэле, Трамп требовал разработать план военной атаки на Гренландию, но военное командование отказались это делать. Причина – Конгресс бы не согласовал такие действия, ведь они являются незаконными.

Они (американцев – 24 Канал) решили использовать эту историю просто для давления на Данию, чтобы она продала Гренландию,

– сказал он.

Для этого Соединенные Штаты Америки подготовили до 700 миллиардов долларов. Однако в ближайшее время ситуация может измениться, и начнутся разговоры об увеличении военного контингента.

Политолог отметил, что раньше никто не был против этого, поэтому стороны могли договориться и без шантажа со стороны США.

Вероятно, ближайшее время США и Дании придут к согласию в этом вопросе, а Трамп попытается представить это как замечательную победу.

