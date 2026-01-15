Будуть торги, – політолог спрогнозував результат зазіхань Трампа на Гренландію
- Адміністрація Трампа, ймовірно, розглядає можливість торгів щодо Гренландії, а не військової операції.
- США підготували 700 мільярдів доларів для купівлі острова, але ситуація може змінитись на користь збільшення військового контингенту.
Адміністрація Дональда Трампа і далі продовжує загострювати ситуацію довкола Гренландії. Там говорять або про військове вторгнення, або про купівлю острова. Однак є ще один варіант, як можна вирішити ситуацію, яка склалась.
Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що зараз можуть розпочатися торги щодо Гренландії. На його думку, американці й не розглядали можливість військової операції там.
До теми У Росії істерика через плани США на Командорські острови: навіщо вони Трампу й до чого тут Китай
Як далі може розвиватись ситуація довкола Гренландії?
За словами Максима Несвітайлова, у західних медіа писали, що, на емоціях після успіху у Венесуелі, Трамп вимагав розробити план військової атаки на Гренландію, але військове командування відмовилось це робити. Причина – Конгрес би не погодив такі дії, адже вони є незаконними.
Вони (американці, – 24 Канал) вирішили використовувати цю історію просто для тиску на Данію, щоб вона продала Гренландію,
– сказав він.
Для цього Сполучені Штати Америки підготували до 700 мільярдів доларів. Однак найближчим часом ситуація може змінитись, і розпочнуться розмови про збільшення військового контингенту.
Політолог зауважив, що раніше ніхто не був проти цього, тому сторони могли домовитись і без шантажу з боку США.
Ймовірно, найближчим часом США та Данія дійдуть згоди у цьому питанні, а Трамп спробує презентувати це як чудову перемогу.
США хочуть контролювати Гренландію: останні новини
Влада Гренландії 13 січня 2026 року заявила, що острів не стане частиною США. Прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен підкреслив, що більшість населення хоче залишатися у складі Данії.
Трамп хоче, щоб Данія покинула Гренландію, бо вважає, що лише США можуть забезпечити спокій у цьому регіоні. Американський лідер наголосив, що данська влада применшує загрози з боку Росії та Китаю.
Представники Данії та Гренландії вилетіли до Вашингтона, щоб обговорити наміри США взяти під контроль острів. Це ні до чого не призвело. Всі сторони залишились при своїх думках, тому переговори триватимуть і далі.