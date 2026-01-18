От этого выиграют только Россия и Китай: Каллас отреагировала на тарифные угрозы Трампа
- Кая Каллас раскритиковала тарифные заявления Трампа, которые, по ее мнению, выгодны России и Китаю.
- Трамп объявил о введении тарифов в 10% на импорт из восьми европейских стран, которые вырастут до 25% с 1 июня, из-за их позиции по Гренландии.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала таможенные заявления президента США Дональда Трампа. Она считает их выгодными прежде всего России и Китаю.
17 января Трамп заявил, что Штаты наложат тарифы в 10% на импорт любых товаров из восьми европейских стран за их позицию по Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Каллас в сети X.
Как Каллас отреагировала на тарифные угрозы Трампа?
1 февраля пошлины начнут действовать на уровне 10%, а уже с 1 июня ставка вырастет до 25%. В то же время президент США отметил, что Вашингтон готов к переговорам как с Данией, так и с другими государствами, против которых вводят ограничения.
Если безопасность Гренландии под угрозой, мы можем решить этот вопрос внутри НАТО. Тарифы рискуют сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать наше общее процветание, – заявила Каллас.
Она также предостерегла, что этот спор может отвлечь союзников от ключевой задачи – остановки агрессивной войны России против Украины.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Более того, согласно его заявлениям, Европейский Союз рассматривается как недружественная коалиция государств.
На заявления Трампа уже отреагировали и другие европейские лидеры
Европейские лидеры обещают скоординированный ответ на тарифные угрозы Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили солидарность с Данией и Гренландией, подчеркивая важность суверенитета наций и трансатлантических отношений.