Ломает стереотипы, – аналитик объяснил, как идея Трампа "купить" Гренландию бьет по РФ и Китаю

В администрации Дональда Трампа неоднократно звучало высказывание о необходимости "купить" Гренландию. Мол, это соответствует национальным интересам США. По этому поводу есть интересная деталь, о которой мало упоминают.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Трамп сейчас ломает стереотипы, которые были раньше, относительно внешней политики Соединенных Штатов Америки. По его словам, это даже признают в России.

Как политика Трампа влияет на Россию и Китай?

Валерий Клочок подчеркнул, что Трамп сейчас создает много неудобств для европейцев.

Гренландия это лишь один из маркеров того, как Трамп будет действовать на своем посту. Такие действия многим не нравиться. Это касается не только Европы, но и России и Китая. Я вижу, что на сегодня Трамп делает правильно, несмотря на то, что его действия часто выглядят за пределами здравого смысла,

– сказал он.

Это можно воспринимать с точки зрения пользы для Украины и Европы.

Аналитик считает, что европейцы уже долгое время привыкли к комфорту и безопасности, которые годами гарантировали США.

Сейчас Европа занимается шантажом Соединенных Штатов Америки, чтобы те предоставили гарантии безопасности для Украины,

– отметил он.

Клочок также подчеркнул, что разговоры о необходимости присоединить Гренландию к США звучат уже не впервые. Они начались еще до того, как Трамп стал американским президентом.

Причиной, вероятно, является то, что НАТО не заботится об арктическом регионе в вопросах безопасности и имеет недостаточно рычагов влияния, чтобы Китай и Россия не взяла его под контроль.

Даже аналитики северного региона НАТО говорят о том, что в Арктике есть присутствие российских военных кораблей. Поэтому вытеснение России и Китая из Карибского региона, из Панамского канала, а теперь и из Арктики – это серьезный удар по диктаторскому миру,

– добавил аналитик.

Он подытожил, что Трамп сейчас начал менять спокойствие Европы на решительность в вопросе противостояния агрессором. По Гренландии, то, по мнению Валерия Клочко, было бы хорошо, чтобы стороны подписали союзный договор, условием которого было бы то, что американцы будут использовать остров как мощную военную базу.

Может ли Гренландия стать частью США?