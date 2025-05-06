Трамп снова заявил, что хочет "присоединить" Канаду к США: Карни ответил
- Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею присоединения Канады как "51-го американского штата" и считает это выгодным для канадцев.
- Премьер-министр Канады Марк Карни категорически отверг это предложение, однако подчеркнул важность партнерства между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он все еще заинтересован в том, чтобы Канада стала "51-м американским штатом". Премьер-министр Канады Марк Карни категорически отверг эту идею.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
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Трамп снова сделал заявление по Канаде
Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни Дональд Трамп заявил, что "мы любим Канаду и Канада любит нас".
Политик добавил, что он до сих пор поддерживает вхождение Канады в состав США, поскольку это, по его словам, является выгодным для самих канадцев.
Я думаю, что для граждан Канады это имеет огромные преимущества: значительно ниже налоги, бесплатная армия, которую, честно говоря, мы вам и так предоставляем, потому что защищаем Канаду,
– сказал президент США.
В ответ на слова Трампа Марк Карни заявил, что на рынке недвижимости "есть места, которые никогда не продаются".
Никогда не говори никогда,
– добавил Дональд Трамп.
Марк Карни заметил, что отношения Канады и Соединенных Штатов могут заключаться "в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе, и мы делали это в прошлом". Карни подчеркнул, что согласен с Трампом по вопросу безопасности его страны, а его правительство настроено на сотрудничество с Вашингтоном в этом вопросе.
К слову, недавно Дональд Трамп также заявил, что он "не исключает" применение военной силы для захвата Гренландии. По словам президента, Соединенным Штатам очень нужен остров.