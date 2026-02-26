Трамп в разговоре с Зеленским заявил стремление закончить войну "в идеале за месяц", – Axios

Войну в Украине попытаются закончить за месяц. По меньшей мере, такой вывод можно сделать из подробностей телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа 25 февраля.

Об этом написали в издании Axios, ссылаясь, правда, на анонимные источники. Рассказываем, что известно на данный момент.

Неожиданный звонок Трампа и Зеленского 25 февраля: какие подробности узнали СМИ?

Дональд Трамп имел неожиданный телефонный разговор с Владимиром Зеленским вечером 25 февраля. Президенты США и Украины обсуждали перспективы завершения войны. Американские СМИ обнародовали некоторые подробности того, о чем именно шла речь.

Со ссылкой на неназванных украинских чиновников журналисты утверждают, что беседа, которая длилась около 30 минут, состоялась в позитивной атмосфере. При этом, что самое интересное, Трамп подчеркнул стремление завершить войну в течение кратчайшего промежутка времени, в идеале – месяца.

Глава Белого дома назвав войну "слишком долгой" и указал, что готов приложить усилия для мирного урегулирования. Интересно, что во время разговора президентов присутствовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинский глава государства в телеграме также отмечал, что обсуждал с американским коллегой темы, которые в ближайшие дни должны быть предметом переговоров в Женеве. А еще подготовку к новым трехсторонним встречам между Украиной, США и Россией в марте.

Какие последние новости на переговорном треке?