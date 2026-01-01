Новогоднее обещание: Трамп рассказал какую цель имеет в 2026 году
- Дональд Трамп во время новогоднего празднования в Мар-а-Лаго пообещал стать миротворцем.
- На празднике присутствовали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и журналисты.
Американский президент Дональд Трамп отметил Новый год в своей резиденции в Мар-а-Лаго. На праздновании находились журналисты, которые задали лидеру США интересный вопрос.
Трамп без раздумий на него ответил.
Какое новогоднее обещание дал Трамп?
Дональд Трамп масштабно отпраздновал Новый год с женой Меланией, близким кругом, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и журналистами. Действо происходило на роскошной вилле во Флориде.
Американский лидер все еще нацелен завершить войны, чтобы стать историческим миротворцем. Об этом он сказал и на вечеринке, когда представители прессы спросили у него, какое новогоднее обещание он готов дать.
Мир на Земле,
– коротко ответил Дональд Трамп.
В новогоднюю ночь Трамп и его окружение наблюдали за фейерверком. Заметно, что вместе с ним там находился Нетаньяху.
Отметим, что публично Трамп и Нетаньяху демонстрируют дружеские отношения и тесное сотрудничество, особенно по безопасности Израиля, Сектора Газы и Ирана. В то же время между ними есть разногласия, в частности относительно политики Израиля на Западном берегу и подходов к урегулированию конфликта с палестинцами.
Напомним! Вилла Мар-а-Лаго построена в 1924 – 1927 годах. Сейчас имение принадлежит Дональду Трампу. Сначала вилла была зимней резиденцией первой владелицы Марджори Мерривезер-Пост, но американский лидер превратил ее в частный клуб, где принимает гостей и проводит международные встречи.
Что известно о мирном процессе, который инициировал Трамп?
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об улучшении отношений с Дональдом Трампом, что дает надежду на возможность мира. По его словам, Соединенные Штаты, Европа и все партнеры могут помочь завершению войны и стать "гарантиями безопасности".
Недавняя встреча президентов во Флориде, по мнению Трампа, была "замечательной", но риторика о давлении на Киев осталась. Глава США допускает возможную потерю территорий Украиной.
В то же время Трамп отметил, что если мирный процесс и дипломатические переговоры по каким-то причинам сорвутся, то это приведет к серьезным последствиям как для России, так и для Украины.