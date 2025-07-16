США хотели бы покупать украинские дроны, Трамп сказал об этом, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что во время его последнего разговора с Трампом речь шла о возможной покупке Америкой украинских дронов. Президент не сказал, о каком именно типе БПЛА они говорили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского.

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Трамп размышляет над покупкой украинских беспилотников

По словам Зеленского, сотрудничество Украины и США может быть взаимовыгодным.

Мы говорили с президентом Трампом, и я сказал ему: "Я вас очень прошу, давайте обсудим стратегический воздушный щит для Украины. Речь идет не только о системе Patriot. Есть много других вещей. Мы многое производим сами. Мы много делаем для защиты нашего неба и наших людей. Есть много беспилотников, которые есть только у нас",

– рассказал президент.

Он сказал, что обсуждает это с Трампом.

"Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. А он мне сказал, что Америка хочет покупать беспилотники, которые производит Украина. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно. Некоторое из этого военного оборудования имеет большую дальность действия, но Украина также запросила наступательное вооружение", – добавил глава государства.

На днях директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов сообщил, что производственная способность Украины по FPV-дронам составляет от 8 до 10 миллионов единиц в год.