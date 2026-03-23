Все провалено: политолог назвал цели, которые имели Трамп и Израиль в войне против Ирана

В США все заметнее, что ставка Дональда Трампа на короткую войну против Ирана не дала того результата, на который рассчитывали в Белом доме и Израиле. Вместо быстрого эффекта война принесла новое напряжение, рост цен на нефть и кризис, выход из которого пока не просматривается.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала заявил, что у этой операции было как минимум две главные цели. По его словам, Трамп хотел быстро поднять собственные рейтинги, а Израиль и США также рассчитывали на падение иранского режима, но пока оба эти планы не сработали.

Трампу была нужна короткая война до выборов

До промежуточных выборов в США остается чуть больше полугода, и именно это сильно давило на Белый дом. Республиканцы уже проседают не только в шатких округах, но и там, где раньше чувствовали себя вполне уверенно. На этом фоне быстрая военная операция могла стать для Трампа способом переломить настроение избирателя и снова показать себя политиком, который якобы умеет быстро достигать результата.

Надежда была на то, что такой молниеносной победоносной войной Трамп сможет восстановить этот кредит доверия и показать своим сторонникам, насколько он мудрый и дальновидный,

– сказал Джигун.

Но внутри Ирана тот сценарий, на который, похоже, тоже рассчитывали в Вашингтоне и Тель-Авиве, не запустился. Несмотря на сильные удары по военным целям, авиации, кораблям и различным объектам, власть в Тегеране не посыпалась. Более того, Иран и дальше отвечает и сохраняет рычаги давления, в частности через Ормузский пролив.

Другая цель действительно заключалась в том, чтобы быстро сбросить иранский режим. Но это была ошибочная мысль,

– подчеркнул политолог.

Сейчас не видно ни быстрого внутреннего эффекта для Трампа, ни обвала иранского режима, на который могли делать ставку. Вместо короткой победы получилась история, которая только затягивается и создает новые риски.

Война против Ирана ударила по Западу и дала Кремлю передышку

Вместо короткого силового эффекта Соединенные Штаты получили кризис, который бьет значительно шире самого Ближнего Востока. Война уже расшатала цены на нефть, ударила по мировой экономике и добавила напряжения внутри западного лагеря, где и без того хватает споров.

Трамп начинает наступление на другое государство и не имеет более широкого видения, к чему это может привести. Он уже вызвал рост цены на нефть и огромное разъединение западных стран,

– сказал Джигун.

Отдельную выгоду из этого, по его мнению, уже получает Россия. Пока дорожает нефть, Москва чувствует себя увереннее, продает больше энергоресурсов и выигрывает от того, что внимание США и Европы частично смещается с Украины.

К слову: 23 марта Иран провел переговоры с Россией после заявления Дональда Трампа об "успешных" контактах с Тегераном. Известно, что Аббас Арагчи говорил с Сергеем Лавровым, а Москва после этого призвала к немедленному прекращению боевых действий и политическому урегулированию с учетом интересов Ирана.

Это пока не означает долгого перелома в пользу Кремля, но дает ему ситуативный ресурс в момент, когда Белый дом сам создал новую зону нестабильности.

Сейчас россияне чувствуют себя значительно увереннее. Пока это имеет ситуативный характер, но они зарабатывают на нефти и выигрывают от этого кризиса,

– отметил политолог.

Самая большая проблема теперь в том, что Вашингтон до сих пор не показал понятного способа выйти из этой истории. Иран выдвигает жесткие условия, продолжает давить через Ормузский пролив, а сам Трамп и во втором президентстве не продемонстрировал ни одного успешного большого переговорного результата.

У Трампа нет простого выхода из иранского кризиса

Теперь проблема для Вашингтона не только в самой войне, но и в том, как ее остановить без новых потерь. Иран не показывает готовности просто отступить после ударов, продолжает давить через Ормузский пролив и выдвигает США жесткие требования. Речь идет не о мягком торге, а об условиях, которые в таком виде очень трудно продать как компромисс.

Иран требует отказа от военной операции Соединенных Штатов, отказа от повторения такой операции в будущем, репараций и возмещений. Это очень жесткие, ультимативные требования,

– сказал Джигун.

Именно поэтому сейчас все упирается в способность Вашингтона найти политический выход из кризиса, который он сам и расширил.

В зависимости от того, найдет ли Вашингтон путь выхода из кризиса, который сам уже реализовал, будет зависеть, сколько еще продлится этот сложный период для всего мира и для Украины,

– подчеркнул политолог.

Если этого не произойдет быстро, сложный период затянется не на дни, а на недели или месяцы. Для Украины это тоже плохой сценарий, потому что чем дольше внимание мира будет держаться на Ближнем Востоке, тем больше это будет играть против нее.

Что известно о новых заявлениях США и Ирана?