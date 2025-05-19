Трамп и Путин не исключают личной встречи, – Ушаков

Американский лидер Трамп и глава Кремля не исключают личной встречи. Детали пока не определены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, которые цитируют помощника Путина Ушакова.

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Трамп и Путин не исключают личной встречи

Недавно закончился разговор Путина и Трампа, который длился более 2 часов.

Помощник президента России Ушаков провел брифинг по итогам телефонного разговора двух политиков.

По его словам, Трамп и Путин не исключают проведения личной встречи. Ушаков добавил, что место и сроки пока не определены.

Добавим, что помощник кремлевского лидера заявил, что "президенты России и США во время разговора обращались друг к другу по имени: Дональд и Владимир и никто из них не хотел класть первым трубку во время телефонного разговора".

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Добавим, что по словам Ушакова, о временных рамках по достижению возможной договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной в разговоре речь не шла.