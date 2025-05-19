Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують помічника Путіна Ушакова.

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Трамп та Путін не виключають особистої зустрічі

Нещодавно закінчилася розмова Путіна і Трампа, яка тривала понад 2 години.

Помічник президента Росії Ушаков провів брифінг за підсумками телефонної розмови двох політиків.

За його словами, Трамп та Путін не виключають проведення особистої зустрічі. Ушаков додав, що місце та терміни поки не визначено.

Додамо, що помічник кремлівського лідера заявив, що "президенти Росії і США під час розмови зверталися один до одного на ім'я: Дональд і Володимир і ніхто з них не хотів класти першим слухавку під час телефонної розмови".

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Додамо, що за словами Ушакова, про тимчасові рамки щодо досягнення можливої ​​домовленості про припинення вогню між Росією та Україною в розмові не йшлося.