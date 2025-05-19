Як повідомляє кореспондент WSJ Алекс Вард, Трамп спитав у Зеленського, що йому варто обговорити з Путіним, передає 24 Канал.

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Що відповів Зеленський

За словами журналіста, український лідер попросив американського обговорити з диктатором наступні теми: 30-денне припинення вогню, майбутню зустріч Путін – Зеленський (на якій міг би бути присутнім Трамп), зближення США й України.

Вард додав, що після розмови з очільником Кремля Трамп знову зателефонував Зеленському.

Відомо, що президент США поговорив також із низкою європейських союзників. Він повідомив їм деталі переговорів.

Також Трамп оголосив, що Україна та Росія мають негайно розпочати переговори щодо припинення вогню та завершення війни. Своєю чергою Путін заявив, що Москва нібито готова працювати з Києвом над меморандумом щодо можливої майбутньої мирної угоди. Очільник Кремля уточнив, що припинення вогню можливе лише після досягнення певних домовленостей.