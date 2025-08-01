Трамп, вероятно, встретится с Си Цзиньпином: могут ли они договориться об окончании войны
- Есть вероятность, что Дональд Трамп может встретиться с Си Цзиньпином в Китае для обсуждения войны в Украине.
- Пекин может сыграть ключевую роль в завершении войны, однако нет ни одного анонса о встрече украинской и российской стороны для подписания соглашения о прекращении огня.
- Россия зависит от поддержки Китая, если Си Цзиньпин прекратит военную помощь, это может повлиять на способность России продолжать агрессию против Украины.
Есть вероятность, что в ближайшее время Дональд Трамп посетит Китай, где встретится с Си Цзиньпином. Лидеры обеих стран могут обсудить вопрос войны в Украине и пути ее завершения.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что довольно скептически относится к визиту Трампа в Пекин для празднования завершения Второй мировой войны, в которой Китай победил Японию. Все потому, что лидер США давно показал, как относится к событиям, которые не в его честь – они ему не интересны.
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Готов ли Трамп встретиться с Си Цзиньпином?
Американский президент не исключает возможность встретиться с китайским лидером, однако и не настаивает на этом. Пока не подтверждено, но саммит, где Дональд Трамп и Си Цзиньпин могли бы обсудить все важные вопросы, вероятно, готовится.
Но должны понимать, что по мановению руки, за один день, остановить боевые действия (на территории Украины – 24 Канал) маловероятно. Тем более нет ни одного анонса о встрече украинской и российской стороны, где было бы подписано соглашение о прекращении огня,
– отметил Валерий Клочок.
По его мнению, чтобы это произошло, "коллективный Кремль" должен дать команду, однако, чтобы это было реально, должен вмешаться Пекин и сказать "стоп".
Владимир Путин может проявить субъектность и отказаться прекращать войну против Украины, но, учитывая внешнюю поддержку от Китая и Северной Кореи, Россия самостоятельно не сможет долго продолжать агрессию.
Конечно, оккупанты имеют определенные запасы, однако в условиях интенсивной и длительной войны они скоро иссякнут, если Си Цзиньпин решит прекратить военную помощь.
Поэтому я считаю, что боевые действия еще будут продолжаться, однако Путина все же подтолкнут к тому, что ему придется останавливаться,
– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Отметим, этой неделе представители США снова контактировали с лицами, приближенными к Кремлю, однако разговор не принес ожидаемого результата. По словам госсекретаря США, со стороны России не заметно реального стремления к миру, несмотря на неоднократные попытки Трампа договориться о прекращении войны. В Вашингтоне отметили, что в случае отсутствия прогресса могут быть применены новые санкции, в частности против энергетического и банковского секторов России.