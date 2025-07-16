Благодаря кому у Трампа изменилось отношение к Путину: объяснение The Telegraph

В последнее время отношение Дональда Трампа к войне в Украине и российскому диктатору изменилось. Ключевой фигурой в этом процессе стал генерал Кит Келлог.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Кто повлиял на Дональда Трампа?

Во время встречи с генсеком НАТО в Овальном кабинете президент США пообещал предоставить Украине миллиарды долларов военной помощи и пригрозил ввести 100-процентные пошлины для торговых партнеров России, если Владимир Путин не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней.

Эти заявления прозвучали в той же комнате, где пять месяцев назад Трамп упрекал Зеленского за неблагодарность. Журналисты отметили, что это объясняется растущим разочарованием президента военной агрессией Путина.

Три источника в Конгрессе объяснили изданию, что в течение нескольких месяцев Трампа пытались склонить к более жесткой позиции в отношении Москвы. Ключевой фигурой этих усилий стал генерал Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России.

Сначала его вытеснили из переговоров в пользу Стива Уиткоффа, но в течение последних недель ситуация изменилась.

Как сообщил источник в Конгрессе, "влияние Келлога в последнее время растет", а вместе с сенатором Марко Рубио они ведут новый курс США в отношении России. Кэллог якобы набрал вес, тогда как Уиткофф застрял в переговорах с Ираном по ядерной программе,

– пишут журналисты.

Также на президента США повлияла Мелания Трамп, которую в Украине уже в шутку называют "агент Трампенко". Супруга Дональда Трампа Мелания рассказывает своему мужу об обстрелах украинских городов. В частности, так она отреагировала на его последний разговор с Владимиром Путиным.

"Я прихожу домой, говорю первой леди: я сегодня говорил с Владимиром, это был замечательный разговор. А она говорит: "Правда? Еще один город только что ударили", – рассказал Трамп.

Несмотря на заверения Трампа, что он "ни на чьей стороне", источники назвали объявленное решение "существенным шагом". Но признают, что ситуация может резко измениться, когда приблизится 50-дневный дедлайн.

"Пока война в Украине продолжается, продолжается и борьба за душу Республиканской партии", – подытожили в издании.