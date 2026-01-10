Трамп теряет терпение к Путину: в СМИ ответили, почему Путин –главное препятствие к миру

Как Трамп относится к Путину?

По словам собеседников издания, Трамп применяет классическую тактику "кнута и пряника". Однако "пряники для Путина уже закончились". Американский лидер устал от российской стратегии "два шага вперед – один назад" в переговорах, которую считает изнурительной и бесконечной игрой с целью затягивания времени.

Ранее Трамп неоднократно высказывался о Путине положительно и даже возлагал вину за войну на Украину. Однако сейчас позиция Белого дома заметно сближается с европейской: Путин ведет переговоры без реального желания завершить конфликт.

Одним из ключевых сигналов для Кремля стал недавний захват американскими силами российского нефтяного танкера, нарушившего санкции; Особенно повлияла на администрацию Трампа также эскалация со стороны России накануне встречи Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце 2025 года – массированная атака баллистическими ракетами и дронами по Киеву. Британский чиновник отметил, что после этого Вашингтон стал ближе к европейскому видению конфликта, чем когда-либо прежде: постоянная жестокость, коварство и затягивание переговоров Путиным уже не проходят незамеченными. Эксперты считают, что это может стать поворотным моментом в политике Трампа в отношении России – от попыток "дружественного" давления к значительно более жестким мерам.

К слову, опрос, обнародованный президентом Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борисом Пинкусом, демонстрирует, что 73% американцев считают Владимира Путина самой большой угрозой для Соединенных Штатов.

Как Путин испытывает терпение Трампа?