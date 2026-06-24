Дух Анкориджа выветривается: как Украина завоевала расположение Трампа и склоняет Россию к переговорам

Саммит стран Большой семерки стал настоящим неожиданным успехом для Украины и президента Зеленского. Глава украинского государства явно был в хорошем настроении после переговоров с президентом Трампом на прошлой неделе и 35-го саммита в Рамштайне. И не просто так – он фактически добился двусторонней встречи с Трампом, обещания предоставить Украине и европейским партнерам лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot, а также еще одного важного обещания о введении энергетических санкций против российской нефти.

Инсайдеры сообщают, что Трампа поразили военные успехи Украины, в частности дальнобойные удары по России, более того, он якобы посоветовал Зеленскому действовать более смело. И всё это явно отличается от действий того Трампа, который 28 февраля 2025 года устроил настоящий скандал и ловушку для президента Зеленского в Белом доме при участии вице-президента США Джей Ди Венса.

24 Канал проанализировал, почему Трамп резко изменил свою позицию в отношении Украины и как это может повлиять на переговоры с Россией, которая уже заявляет о готовности возобновить серьезный дипломатический процесс. В этом нам помогли эксперты – профессор международной политики Института Клинтона при Университете Дублина Скотт Лукас и генерал США в отставке Бен Годжес.

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Дипломатический успех Украины на саммите G7

Financial Times пишет о том, что во время ужина в Эвиан-ле-Бен на прошлой неделе на полях саммита G7 президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что был впечатлен военными успехами Киева.

Речь идет о дальнобойных ударах вглубь территории России. FT отмечает, что кампания дальнобойных ударов вглубь территории оккупантов проходит при поддержке американской разведки. Европейские союзники, в свою очередь, решили сразу воспользоваться оптимизмом Трампа и убедили президента по крайней мере пообещать содействовать поставкам ракет-перехватчиков Patriot, а главное – предоставлению лицензий на их производство.

Как пишет издание, ещё в марте этого года разведка США считала, что инициатива в войне была в руках России, но сейчас американские чиновники поняли, что Россия не побеждает в этой войне.

The Kyiv Independent сообщает, что Трамп в частной беседе посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" против России. По данным издания, Украине все-таки удалось заручиться поддержкой администрации Трампа в отношении кампании давления на Путина с целью принудить диктатора к проведению переговоров.

Американские чиновники отметили, что президент США считает силу ключевым фактором для завершения войны. Украинские чиновники, в свою очередь, уверены, что последние военные события помогли убедить Трампа в том, что Киев находится в более сильной позиции, чем в начале этого года.

Именно поэтому мы получили позитивное заявление лидеров Большой семерки и обещание о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot, что еще несколько недель назад считалось фантастикой.

Дипломатический успех Украины признали даже в Кремле. Там пожаловались, что европейские лидеры на саммите Большой семерки во Франции "напичкали" президента США Дональда Трампа "вредными идеями".

Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "Семерки". Как можно предположить, Трампа "накачивали", я бы сказал, пожалуй, бесполезными, если не вредными идеями,

– помощник президента РФ Юрий Ушаков жалуется, что в Эвиане улетучивается "дух Анкориджа".

Изменение позиции Трампа подтверждает и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что, по его мнению, Трамп наконец осознал, что Владимир Путин его обманывал.

Об этом Макрон заявил в эфире BFMTV:

Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру – он лгал. То, что происходит в Украине, неприемлемо и крайне серьезно. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге.

Профессор Скотт Лукас считает, что Владимиру Зеленскому удалось завоевать расположение Трампа, но призывает быть осторожными и не возлагать тщетных надежд.

Скотт Лукас профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете Помните, как Дональд Трамп сказал, что у президента Зеленского нет козырей? Теперь Трамп говорит Зеленскому, чтобы тот использовал свои козыри. Конечно, нам нужно быть осторожными с этим заявлением. Возможно, Трамп это и сказал. Дело в том, что личные беседы с Трампом – это интересная вещь. Иногда он не пытается тебя запугать. Иногда он хочет быть твоим другом, и тогда можно завоевать его расположение. Я думаю, что Зеленскому удалось это сделать.

В то же время Лукас отмечает, что Трамп может снова изменить своё мнение, если с ним об этом поговорит Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. О серьёзном изменении позиции может идти речь только в том случае, если США предоставят лицензии на ракеты Patriot. За эти годы Трамп приучил всех к тому, что его слова, какими бы они ни были, ничего не стоят. Зато важны только реальные действия.

Скотт Лукас профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете Позиция Трампа меняется довольно часто. Он как флюгер. Как только подует ветер, он может снова передумать. Если россияне снова будут ему на уши шептать и убеждать в неизбежности победы России (как, похоже, было в Анкоридже во время личной встречи Трампа и Путина, – 24 Канал), тогда все может снова измениться. На данный момент я думаю о том, что сделал Макрон, и о том, что сделал аппарат Зеленского. Это важный дипломатический шаг. Но советую воспринимать это как политический шаг, а не как серьезное политическое обязательство. Мы до сих пор не имеем этого обязательства от него. Если мы получим эти американские лицензии на производство ракет, тогда я готов сказать, что его позиция изменилась.

Давление на Россию только усиливается, Путин нервничает

Владимир Путин на этой неделе заявил, что Россия готова к возобновлению серьезных переговоров, но на основе договоренностей, которые якобы были достигнуты в Стамбуле.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на основе договоренностей, которые были достигнуты ещё в Стамбуле, и, напомню, тогда были парафированы украинской делегацией. Значит, их всё устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на основе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, что самое главное, – реалий на местах. А также принципов, изложенных мной несколько лет назад во время выступления в Министерстве иностранных дел,

– Путин снова просит о переговорах, но пока делает это без уважения.

Путин отметил, что Киев якобы пытается создать впечатление сильных позиций на потенциальных переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить мирные переговоры с Украиной с того места, где они были остановлены. Кроме того, он вновь упомянул о так называемом духе Анкориджа, который должен преобладать в будущих договоренностях.

При этом нужно понимать, насколько в словах Путина есть реальное желание вести переговоры, а насколько – показуха для Трампа. Российский диктатор почему-то уверен и усердно повторяет о каких-то фундаментальных договоренностях в Стамбуле между его эмиссаром Мединским и Давидом Арахамией. На самом деле же это были черновики, которые никто не дорабатывал и не утверждал. Почему вдруг Путин решил, что это уже его окончательная дипломатическая победа, – неизвестно.

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Впрочем, само возвращение к такой риторике – это уже само по себе сигнал. Ведь россияне заговорили о мирных переговорах не просто так. Ведь количество и качество проблем и ущерба, который теперь несет России война, уже превышает любые адекватные пределы. В настоящее время Россия рассматривает возможность импорта топлива и его субсидирования с целью ограничения цен, чтобы уменьшить негативные последствия ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Во многих регионах РФ введены ограничения на продажу топлива. Россия потеряла 25 % своего производства бензина по сравнению со средними показателями за июнь 2025 года.

Поэтому Путин и компания отчаянно посылают новый сигнал Трампу и надеются очередным блефом снова перетянуть его на свою сторону. Но есть нюанс. За эти годы Украина доказала, что ни Трамп, ни кто-либо другой не сможет выкручивать нам руки, ломать через колено и приказывать подписать капитуляцию. В России это также уже понимают, но несколько затягивают со стадией "принятия".

Профессор Скотт Лукас отмечает, что именно давление на Кремль заставило Россию вновь говорить о переговорах с Украиной, и это является хорошим сигналом.

Скотт Лукас профессор международной политики Института Клинтона при Университете Дублина Почему Кремль изменил свою позицию? Это не потому, что они думают, что побеждают. Они находятся под давлением, и они это чувствуют. Эти удары Украины наносят всё больший ущерб как России, так и оккупированной Россией территории. Мы знаем, что мосты на пути в Крым повреждены. Мы знаем, что Украина будет продолжать атаки. Поэтому сейчас в России введено нормирование бензина в 50 регионах страны и на оккупированных Россией территориях. У них растет дефицит бюджета. У них возникли вопросы относительно Центрального банка и того, способен ли он функционировать без вмешательства со стороны Кремля. Теперь Кремль каким-то образом должен попытаться перетянуть американцев на свою сторону. Они могут отправить Кирилла Дмитриева в США, чтобы попытаться манипулировать Трампом, ведь у них настоящие проблемы. Дело в том, что Трамп не только признает тот факт, что Украина должна защищаться, но и может даже предоставить лицензии США на производство ракет для систем Patriot. Если он на это пойдет, это уже будет реальным изменением политики.

У россиян закончились новые идеи на поле боя

Об изменении динамики войны и возможном переломном моменте говорит генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес в беседе с 24 Каналом.

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Аналитик считает, что у россиян буквально закончились идеи. И это не очень хорошо, если ты собираешься идти в летнее наступление в формате "ва-банк". При этом, благодаря успешному масштабированию Украиной средних ударов, это наступление может вообще не начаться.

Бен Годжес военный аналитик, генерал-лейтенант армии США в отставке Военно-теоретическая концепция кульминационной точки, которую мы, по сути, заимствовали у Клаузевица в Германии, означает, что противник достиг точки истощения. Это означает невозможность дальнейшего продвижения из-за нехватки личного состава или боеприпасов. Я бы не сказал, что у российских войск уже нет людей или снарядов. На самом деле у них закончились идеи. Они по-прежнему пытаются делать то, что делали в течение последних четырех лет.

По мнению эксперта, сейчас оккупанты находятся в глубоком кризисе, и он будет продолжаться, если только не произойдет какое-то чудо. А о том, чтобы этого не случилось, должны позаботиться Силы обороны Украины.

Бен Годжес военный аналитик, генерал-лейтенант армии США в отставке Пока россияне не придумают способ проникновения в так называемую "кольцевую зону" Украины, пока россияне не выяснят, как это сделать, я думаю, мы и дальше будем наблюдать, как их операции ни к чему не приводят. Конечно, это означает, что украинцы, как мне кажется, смогли сократить количество войск, находящихся на передовой, благодаря "кольцевой зоне". Я думаю, что они делают это отчасти за счет уничтожения российской логистики, конвоев и мостов в юго-восточной части Украины. Именно это и нужно сделать. Тогда мы сможем увидеть возвращение к большей мобильности на поле боя.

Удача улыбается смелым

Так сложилось, что Дональд Трамп всегда встает на сторону сильного и поддерживает победителей. Он любит ассоциировать себя с победами и победителями. Напомним, этому господину уже 80, и он точно не изменит своих предпочтений.

Президент США очень часто говорит о том, как он всех победил и сколько войн он завершил. Именно поэтому, чтобы быть на стороне победителей, Трамп вновь изменил свою позицию в отношении Украины. Сейчас он понимает, что у Украины есть козыри – это удары на большие расстояния. Эти козыри будут в дальнейшем усиливаться, и Путин ничего не может с этим поделать.

Но есть один важный вопрос – надолго ли он изменил свою позицию? По мнению профессора Скотта Лукаса, это зависит и от позиций его ближайшего окружения – госсекретаря США Марко Рубио и переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, которые сейчас заняты иранским вопросом, но когда-нибудь всё же сбросят с себя это "бремя" и снова захотят полететь в Москву за чебуреками. Тогда могут произойти очередные изменения в риторике Трампа.

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Война в Иране изменила Трампа. Президент США получил горький опыт длительной войны, которая пошла не по его плану, но точно понял, что войну можно завершить только с позиции силы и давления. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как об этом писало издание The New York Times, согласился на сделку с США лишь из-за сильного давления со стороны американского президента. Но при этом Моджтаба Хаменеи заявил, что, в принципе, не согласен с заключением соглашения с США, однако, по его словам, Трамп, якобы из отчаяния, использовал все возможные рычаги для достижения этой договоренности.

Таким образом, президент Трамп теперь может уделить больше внимания Украине и как раз использовать все возможные рычаги влияния для достижения соглашения о прекращении огня вдоль линии фронта, как об этом говорил президент Украины. Все эти козыри давно лежат на столе у американского президента – ужесточение энергетических санкций против России, предоставление лицензий на производство американских ракет и усиление поддержки Украины через европейских союзников.

Завоевание президентом Зеленским расположения Трампа только будет способствовать этому, ведь, как говорят многие люди, имевшие дело с Трампом, президент США обычно прислушивается к мнению того человека, с которым последний раз разговаривал. Если этим человеком станет Владимир Зеленский, то Кремлю будет значительно сложнее вновь манипулировать американским лидером.