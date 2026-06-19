После саммита "Большой семерки" Дональд Трамп изменил риторику в отношении Украины и даже заговорил о лицензиях на производство ракет для систем Patriot. Не стоит исключать, что причиной стали успешные удары Сил обороны по важным военным объектам России. Они уже существенно повлияли на логистику противника.

О новых целях, на которых сосредоточилось наше государство, возможном визите спецпредставителей Трампа в Москву и ходе переговоров – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал профессор американистики Скотт Лукас. Также он проанализировал соглашение между США и Ираном и объяснил, как оно влияет на Украину.

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Произошел прорыв: почему Трамп кардинально изменил риторику после саммита G7?

Начнем наш разговор с саммита G7, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с лидером США Дональдом Трампом. По данным Financial Times, Трамп готов ввести очередные энергетические санкции против российской нефти, поскольку он достигает соглашения по Ирану, а мировые цены на нефть падают. Кроме того, Трамп заявил, что рассматривает возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Считаете ли вы это резким разворотом в позиции Трампа? Сближается ли он больше с Украиной, чем с Россией?

Дональд Трамп – это словно флюгер, который поворачивается под дипломатическим ветерком или под влиянием того, кто только что с ним поговорил. К счастью, на этот раз на саммите G7 во Франции ветер дул не только от президента Зеленского, но и от других участников, в частности от французского президента Эммануэля Макрона.

В случае с Трампом важно не столько содержание предложения, поскольку Трамп не очень хорошо знает детали, сколько настрой, с которым вы с ним общаетесь. Мы уже обсуждали, что двусторонней встречи Зеленского с Трампом не планировали. Мы думали, что лидер США не в настроении встречаться, возможно, Зеленский считает, что это не совсем правильно. Но как только такую встречу организовали – сразу произошел прорыв. Присутствие Эммануэля Макрона в комнате означало трехстороннюю встречу. Обсуждение происходило между Зеленским и Трампом, но Макрон присутствовал, чтобы всё прошло гладко.

Конечно, для понимания контекста помните, что французы приложили немало усилий, чтобы потешить самолюбие Трампа, чтобы он приехал на саммит, остался доволен и не уехал раньше. Макрон принимал Трампа в Версальском дворце 17 июня. Было важно, чтобы президент США чувствовал себя окруженным всем этим богатством, роскошью, великолепием. Макрон это организовал. Более того, не так давно Трамп отмечал 80-летний юбилей, а уже в июле американцы будут праздновать 250-летие независимости США.

Можно вспомнить встречу в Ватикане весной 2025 года на похоронах Папы Франциска. Зеленский получил 30 минут на разговор с Трампом. Все было очень тщательно инсценировано, и Макрон тогда также был там. Теперь он сделал то же самое во Франции.

Поэтому россияне не могут добраться до Трампа и сказать ему, мол, это "они – жертвы, а НАТО на них наступает". Зато Зеленский может сказать, что Россия наносит воздушные удары, у Украины проблемы с противовоздушной обороной, нам нужна помощь по баллистическим ракетам, нужно поговорить об американских лицензиях.

В результате состоялась рабочая встреча, на которой Зеленский, Трамп и Макрон присоединились к другим лидерам, и все они хотели поговорить о возобновлении санкций против России. Ведь Трамп заявил, что заключит соглашение с Ираном. Это другая история, но суть в том, что повод для отмены санкций против России с марта может исчезнуть.



Дональд Трамп изменил риторику в отношении Украины / Фото Getty Images

Теперь Трамп вернется в Вашингтон, и у него будут мысли, которые ему подкинули. Но важно после этого воплотить их в жизнь. Поэтому все будет зависеть от того, с кем именно из чиновников Трампа вы будете разговаривать. Нужно добиться, чтобы чиновники Трампа настаивали на этом перед ним, обсуждали санкции и вопросы противовоздушной обороны.

Вы знаете, что Стив Уиткофф не надежный, потому что Кремль будет им манипулировать. Джаред Кушнер, Скотт Бессент – тоже. Думаю, если кто-то другой скажет, что мы должны вновь ввести санкции против россиян, он это поддержит. Мы знаем, что министр обороны Пит Хегсет не надежный. Но, учитывая это, я думаю, что на саммите G6+1 было достигнуто еще кое-что.

Нужно убедиться, что Трамп не помешает поддержке со стороны европейцев. Там были также канадцы, японцы. Но, конечно, были и другие страны. Помните, на эту встречу были приглашены страны Персидского залива, египтяне. Нужно убедиться, что Трамп не помешает всем им поддерживать Украину, не скажет, что Путин якобы жертва и нужно сосредоточиться на экономических отношениях с Россией, отказаться от военной помощи Украине и так далее.

Необходимо, чтобы он чётко придерживался позиции, что безопасность Украины важна. И если вы это сделаете, то европейцы получат то пространство, которое они пытаются заполнить в переговорах, ведь американцы сейчас вне игры, и не похоже, что они вернутся. Поэтому кто-то должен выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией, и Европа является наиболее вероятным кандидатом на эту роль. Вы же не хотите, чтобы Трамп это испортил.

Продолжается системная кампания: на каких важных целях сейчас сосредоточена Украина?

Во время министерской встречи НАТО я услышал оптимистичные заявления об ударах Украины по российской логистике и по автомагистрали, ведущей из оккупированного Крыма через оккупированные территории в Россию. Не считаете ли вы, что Крым становится непригодным для проживания российской армии и что ситуация сейчас выходит из-под контроля Путина?

Нет, я пока не хочу делать никаких прогнозов по этому поводу. Я хочу сосредоточиться на том, что есть на самом деле, и на том, на каком этапе мы сейчас находимся в отношении Крыма и других оккупированных территорий на Юге Украины. Кстати, позвольте мне рассмотреть это в более широком контексте, чтобы объяснить, почему я очень впечатлен тем, что делает Украина, в частности под руководством министра обороны Федорова.

Украина стала очень конкретной в выборе целей: нефтеперерабатывающих заводов, портов и терминалов. Мы уже говорили об этом. Но интересно, что они стали очень целенаправленно нацеливаться именно на мосты. То есть это систематическая кампания. Это не просто что-то вроде "выпустим несколько ракет по мосту и всё". Нет, они тщательно обдумывают, какие именно мосты хотят поразить, тщательно анализируют, где расположены уязвимые места. Например, одним из таких мостов, на мой взгляд, является Чонгарский, который уже несколько раз подвергался ударам.

Внимание! В течение июня Украина несколько раз атаковала мост из Чонгара. Он важен, поскольку соединяет материковую часть с Крымом. Также он имеет критическое значение для российской логистики. Из-за постоянных атак и повреждений моста россияне придумали схемы объезда, организовали реверсное движение, но по нему могут передвигаться только легковые автомобили, грузовики не проезжают. Соответственно, поставки топлива и оружия идут с перерывами.

Сейчас есть одна проукраинская группа "Крымский ветер", которая утверждает, что почти все мосты взорваны и Крым уже отрезан. Мне нужно подтверждение этого. Думаю, что, по данным проверенных военных наблюдателей, интенсивность движения значительно снизилась между югом России, оккупированной южной Украиной и Крымом.

Мы также знаем от крымских оккупационных властей, что они сейчас находятся в затруднительном положении. Ограничения на бензин действуют почти на каждой заправочной станции по всему Крыму. Речь идет о 20 литрах в неделю, 5,3 галлона. Для многих людей этого недостаточно.

Кроме того, это означает, что жителям Крыма будет трудно выехать оттуда, в частности из-за ситуации с бензином. Мы знаем, что Россия ведет переговоры о том, на сколько дальше передислоцировать Черноморский флот из Крыма на юг России, вероятно, в Новороссийск. Этот вопрос обсуждается уже некоторое время.

Учитывая все это, нельзя забывать, насколько символически важен Крым для Кремля. Ведь именно отсюда началась их война против Украины. И когда вы говорите обо всех этих мостах, на какой именно мы обращаем наибольшее внимание? На Крымский мост, ведь он является символом захвата Крыма, который начал Владимир Путин.

Кремль будет очень неохотно отказываться от Крыма. Они прикажут своим людям держаться как можно дольше, учитывая экономические условия. Поэтому я считаю, что это замечательная, постепенная кампания.

Министр обороны Федоров – умный человек. Возможно, он прав. Возможно, им удастся достичь этого за несколько недель, и до саммита НАТО Крым будет отрезан. Я просто более осторожен. Но скажу так: судя по тому, что вы слышите в Брюсселе, – направление движения изменилось.

Давайте ещё раз напомним: если бы мы с вами разговаривали в феврале 2026 года, то говорили бы о том, как Украина пытается удержаться против всех российских воздушных атак. Мы говорили об Украине в контексте атак на энергетическую инфраструктуру. А теперь, спустя 4 месяца, мы говорим о том, что россияне пытаются удержаться.

И добавим к этому ещё и то, что вы не только говорите об изоляции Крыма, но и препятствуете перемещению российских войск через оккупированные территории. Россияне уже застряли на передовой в Запорожье. Украина отвоевала там часть территории.

Я не думаю, что речь идет о военной операции по отрезанию Крыма. Я считаю, что это будет прежде всего тактика отрезания логистики и снабжения, но это также означает, что у украинских военных будет немного больше пространства для манёвров против российских войск, которые изо всех сил пытаются удержать свои позиции.

Это не сможет скрыть пропаганда: почему Путин так боится объявить перемирие?

Высокопоставленный представитель НАТО сообщил мне, что в Кремле и среди российских элит растет недовольство. Они задаются вопросами о войне, задумываются, стоила ли она того. Также они заявляют, что именно Путин несёт личную ответственность за эту катастрофу, а не российские чиновники или бизнес-элита. Что это может означать и как это повлияет на переговорную позицию Путина, на его переговорные возможности?

Одно дело, когда российские чиновники говорят об этом шепотом, а представитель НАТО узнает об этом через свои разведывательные источники. Совсем другое дело, когда россияне говорят об этом открыто. Мы просто должны быть очень честными в этом вопросе.

Что мы уже видим? Мы видим не только российских бизнесменов и чиновников, которые беспокоятся о состоянии экономики. Это уже признает сам Кремль. Например, вице-премьер-министр Александр Новак подтвердил, что атаки дронов влияют на энергоснабжение,

Сам Путин признал, что атаки дронов дают результат, когда министр финансов сообщил российским министерствам, что им придётся сократить расходы, поскольку все средства нужно направить на так называемую специальную военную операцию, то есть на вторжение. Расходы на "оборону и безопасность" сейчас составляют более 40 % государственного бюджета России. Именно в такой ситуации мы и находимся.

Знаете, нам не нужно переходить на шепот, чтобы понять, где начинается кризис. Но совсем другое дело – сказать Путину: "Хватит! Мы должны остановиться, объявить перемирие".



Удар по Московскому НПЗ 18 июня / Скриншот с видео

Вы должны осознать: в тот день, когда Путин объявит перемирие, он не просто проиграет в попытке завоевать Украину – он проиграет внутри России. Он поставил всё своё политическое будущее на то, чтобы захватить Украину. В тот день, когда он объявит перемирие, это уже будет невозможно скрыть с помощью пропаганды. Если вы читаете российские деловые и экономические издания, то знаете, что там царит недовольство.

Это проявится в том, что люди начнут беспокоиться об условиях, в которых они работают, а не в виде прямого вызова Кремлю. Единственный случай восстания против Путина, который мы можем выделить, произошел в 2023 году. Это были ЧВК "Вагнера" и Евгений Пригожин. Мы знаем, что сначала, в первые часы, всё шло успешно. Мы знаем, что Кремль слаб, но мы также понимаем, что когда Пригожин испугался и согласился вступить в переговоры с Путиным, то все увидели, на что способен Путин.

Он сумел манипулировать Пригожиным так, чтобы подавить восстание, а через несколько месяцев убить его. Понимаете, именно с таким типом личности мы имеем дело.

И я не думаю, что вам следует недооценивать настойчивость Путина. А также ещё один важный факт – где та российская фигура, которая вонзит ему нож в спину? Не Лавров, не Белоусов, не Шойгу. Так где же этот человек?

Не Уиткофф и Кушнер: возобновятся ли переговоры и кто может присоединиться со стороны США?

Вернёмся к отношениям между США и Украиной и переговорам, ведь Трамп сейчас делает немало заявлений по поводу Украины. Он говорит, что Путин должен пойти на сделку, что он и Зеленский хотели бы встретиться, но не знают, как это сделать. Ожидаете ли вы нового импульса от Трампа? Может ли он заставить Путина принять участие в серьёзных переговорах, или это безнадёжная ситуация для США, поскольку у Америки нет рычагов влияния на Россию?

Пока я не вижу, чтобы это могло произойти, ведь Марко Рубио сказал, что американцы выходят из процесса, а переговоры не продвигаются. Но есть одна вещь, на которую я бы обратил внимание. На мой взгляд, россияне надеются вновь принять у себя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Вероятно, они хотят приехать в Россию, чтобы встретиться со своим приятелем Кириллом Дмитриевым.

Теперь мы понимаем, в чём заключается риск. Раньше мы говорили о том, что Трамп крутится как флюгер. Дмитриев манипулирует Уиткоффом и Кушнером. Им рассказывают об экономическом будущем, в котором США и Россия будут работать вместе. Мы начинаем говорить о будущем после войны в Персидском заливе, где Россия и Соединенные Штаты смогут сотрудничать в энергетических и инфраструктурных проектах.

Но прежде всего нужно "решить вопрос с Украиной", а это означает, что Россия якобы должна получить то, что хочет. Всё это рассказывают Уиткоффу, который затем возвращается в США и говорит Трампу, что России якобы нужно отдать весь Донбасс, и мы получим экономическое партнёрство. Вот в чем риск. То есть я не вижу, чтобы американцы вернулись к переговорам в качестве нейтрального посредника.

Я не думаю, что Уиткофф и Кушнер могут выполнять эту роль. Возможно, если бы Рубио был готов это сделать, то включился бы в дело, но ему пришлось бы проявить инициативу, чтобы вмешаться и взяться за это. И я думаю, что сейчас в СМИ широко освещается история о соперничестве между Марко Рубио и Джей Ди Вэнсом по поводу их политического будущего, которое разворачивается на фоне войны с Ираном.

Поэтому, на мой взгляд, Марко Рубио сейчас озабочен этим. А еще – Кубой, потому что я не исключаю, что американцы будут оказывать мощное давление на эту страну, поскольку в Иране у них это не получилось. Кит Келлог больше не участвует в процессе. Соответственно, нет и посланника, который помогал бы Украине. А кто еще с американской стороны присоединится, чтобы возобновить переговоры?

Отмена санкций и 300 миллиардов: какие риски таит в себе соглашение между США и Ираном?

Обсудим также соглашение с Ираном. Как вы оцениваете эти условия? Ведь Иран, вероятно, получит доступ к фонду в размере 300 миллиардов долларов. Не считаете ли вы, что это выглядит как огромное унижение для США и большой успех для иранского режима, поскольку иранцы используют это как демонстрацию силы режима и лишь укрепят свою власть?

Надеюсь, у вас есть несколько минут, чтобы выслушать эту историю, ведь нам нужно рассказать её, чтобы донести суть. Три слова в начале этой истории – это не соглашение. Они будут называть это "меморандумом о взаимопонимании", но иранцы и США представляют разные версии того, что в нём содержится. А это документ из 14 пунктов.

Я следил за событиями, наблюдал, удастся ли Ирану нанести ответный удар по Израилю. Израиль атаковал Ливан, Бейрут. Катарские посредники были заняты переговорами с иранцами, пытаясь убедиться, что иранцы не нанесут ответный удар. Надеемся, они смогли бы тогда обсудить продвижение проекта документа.

Посреди всего этого Дональд Трамп 14 июня опубликовал в соцсети сообщение о том, что подписал соглашение цифровой подписью. Сейчас мы знаем от чиновников, пообщавшихся с Wall Street Journal, что Трамп не консультировался со старшими советниками, прежде чем опубликовать это сообщение. Старшие советники не знали, что Трамп собирается подписать.

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Это означает, что Трамп подписывал не окончательный документ, о котором договорились США и Иран, а рабочий проект. О том, почему он это сделал, мы можем только догадываться. Чувствовал ли он внутреннее давление? Хотел ли он повлиять на рынки нефти и акций в понедельник утром? Или это потому, что в воскресенье вечером он отпраздновал свое 80-летие — возможно, все это сыграло свою роль.

Дело в том, что Трамп вновь уступил инициативу иранцам. Два месяца назад, когда иранцы впервые обнародовали свой документ из 14 пунктов, Трамп передал им инициативу, заявив, что США будут вести переговоры на его основе. Это дало иранцам рычаги влияния над Ормузским проливом.

А что сделал Трамп сейчас? Саудовское СМИ Al Arabiya вчера первым опубликовало этот проект. Я знаю, что это саудовское государственное СМИ. Теперь эта новость появилась в Bloomberg. В этих 14 пунктах говорится о том, что Иран вновь откроет Ормузский пролив в течение 30 дней. Но все будет не так, как до начала войны. Пролив не будет находиться под международным контролем, он будет открыт для всех. Иран и иранцы надеются, что Оман будет контролировать этот процесс.

Так что же получит Иран взамен? Вы упомянули о 300 миллиардах долларов. Сейчас это позиционируется как частный инвестиционный фонд. Таким образом, американское правительство не обязано вкладывать в него никаких средств. Но оно поощряет частных инвесторов вкладывать туда деньги. И, по словам одного из чиновников, более половины этого фонда уже обеспечено обязательствами. Это означает, что 150 миллиардов долларов уже обеспечены обязательствами.

Интересно! Ключевыми пунктами соглашения называют прекращение боевых действий, в частности в Ливане, замораживание ядерной программы, выделение средств на восстановление Ирана в размере 300 миллиардов. Также важным является открытие Ормузского пролива, через который экспортируются газ и нефть по всему миру. Подписанию соглашения предшествовали заявления Трампа о "мощном ударе по Ирану". Впрочем, через несколько дней он от этого отказался, объяснив это "значительным прогрессом в переговорах".

Во-вторых, американцы отменяют санкции. Те самые санкции, из-за которых Трамп расторг ядерное соглашение в 2015 году, чтобы в 2018 году ввести максимальные санкции. Теперь эти санкции отменяются. Кроме того, США отменяют резолюции ООН и Международного агентства по атомной энергии, в которых содержится критика в адрес иранцев.

Более того, американцы способствуют размораживанию иранских активов на сумму, которая не разглашается. В прессе называют цифру в 24 миллиарда долларов. Все это в обмен на открытие Ормузского пролива.



Война в Иране / Фото Getty Images

Добавлю ещё два момента. Иранцам не придётся обсуждать ядерный вопрос вплоть до более позднего этапа процесса, фактически до второго этапа. Также иранцы заявляют, что на всех фронтах действует перемирие, в частности в отношении израильских атак на Ливан.

Итак, проанализируйте всё это и скажите мне, какое из этих условий означает, что США находятся в лучшем положении, чем 26 февраля, когда они вели переговоры с иранцами за два дня до начала войны. Тогда Ормузский пролив был открыт.

Иран был готов обсуждать ограничения своей ядерной программы. Он мог бы даже обсудить ограничения относительно своих баллистических ракет, своих отношений с ливанской "Хезболлой" и йеменскими хуситами. Иранцы были готовы обсуждать поэтапную отмену санкций, не требовали 300 миллиардов долларов на восстановление страны. Так в чём же команда Трампа выиграла?

Все это делает церемонию подписания документа очень интересной. Либо Трамп будет вынужден обнародовать эти 14 пунктов, либо американцам придется отказаться от него. Это единственные два варианта, которые у них есть.