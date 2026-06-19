Об этом рассказал президент Франции Макрон в телеэфире.

Смотрите также : Макрон сыграл огромную роль: подробности заседания G7, на котором склоняли Трампа на сторону Украины

Что сказал Макрон о позиции Трампа?

Макрон заявил, что Трамп в глубине души, как только стал президентом, думал, что Украина проиграет войну. Именно поэтому он хотел быстро заключить мир.

Вспомните январь–февраль 2025 года, кажется, что это было целую вечность назад. Он думал, что Украина проиграет, дела в Овальном кабинете с президентом Зеленским шли плохо,

– сказал французский президент.

Менее года назад состоялась встреча на высшем уровне между Трампом и Путиным в Анкоридже, где на стол практически положили соглашение о том, чтобы отдать украинскую территорию, которая еще даже не была завоевана.

"Затем, в середине августа, мы отправились делегацией в Вашингтон, чтобы сказать, что это невозможно", – добавил Макрон.

И с того момента, по его словам, был пройден огромный путь – прежде всего победы украинцев в плане способностей и авторитета.

Трамп увидел: то, что ему говорили, будто украинцы "потерпят крах и не переживут зиму", оказалось неправдой. Ему пришлось признать, что перед ним стоят мужественные, инновационные люди, которых он уважает.

Напомним, что 17 июня Зеленский провел беседу с Трампом и Макроном. Они обсудили итоги саммита G7 и дальнейшие шаги по укреплению Украины и приближению мира.