Про це розповів президент Франції Макрон на телебаченні.
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Що сказав Макрон про позицію Трампа?
Макрон заявив, що Трамп у глибині душі, як тільки став президентом, думав, що Україна програє війну. Саме тому він хотів швидко укласти мир.
Згадайте січень – лютий 2025 року, здається, що це було цілу вічність тому. Він думав, що Україна програє, справи в Овальному кабінеті з президентом Зеленським йшли погано,
– сказав французький президент.
Менш ніж рік тому відбулася зустріч на найвищому рівні між Трампом і Путіним в Анкориджі, де на стіл практично поклали угоду про те, щоб віддати українську територію, яка ще навіть не була завойована.
"Потім, у середині серпня, ми поїхали делегацією до Вашингтона, щоб сказати, що це неможливо", – додав Макрон.
І з того моменту, за його словами, було пройдено величезний шлях – насамперед перемоги українців у спроможності та авторитеті.
Трамп побачив: те, що йому говорили, що українці "зазнають краху і не переживуть зиму", виявилося неправдою. Йому довелося визнати, що перед ним стоять мужні, інноваційні люди, яких він поважає.
Нагадаємо, що 17 червня Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном. Вони обговорили підсумки саміту G7 та подальші кроки для посилення України і наближення миру.