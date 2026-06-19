Про це розповів президент Франції Макрон на телебаченні.

Дивіться також Макрон відіграв величезну роль: деталі з засідання G7, де схиляли Трампа на бік України

Що сказав Макрон про позицію Трампа?

Макрон заявив, що Трамп у глибині душі, як тільки став президентом, думав, що Україна програє війну. Саме тому він хотів швидко укласти мир.

Згадайте січень – лютий 2025 року, здається, що це було цілу вічність тому. Він думав, що Україна програє, справи в Овальному кабінеті з президентом Зеленським йшли погано,

– сказав французький президент.

Менш ніж рік тому відбулася зустріч на найвищому рівні між Трампом і Путіним в Анкориджі, де на стіл практично поклали угоду про те, щоб віддати українську територію, яка ще навіть не була завойована.

"Потім, у середині серпня, ми поїхали делегацією до Вашингтона, щоб сказати, що це неможливо", – додав Макрон.

І з того моменту, за його словами, було пройдено величезний шлях – насамперед перемоги українців у спроможності та авторитеті.

Трамп побачив: те, що йому говорили, що українці "зазнають краху і не переживуть зиму", виявилося неправдою. Йому довелося визнати, що перед ним стоять мужні, інноваційні люди, яких він поважає.

Нагадаємо, що 17 червня Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном. Вони обговорили підсумки саміту G7 та подальші кроки для посилення України і наближення миру.