Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Що сказав Зеленський про розмову із лідерами США та Франції?

Зеленський подякував Трампу за увагу до України та готовність сприяти наближенню миру, а Макрону – за організацію саміту G7 та активну міжнародну співпрацю.

Під час розмови сторони обговорили подальші кроки щодо посилення України, зміцнення міжнародної підтримки та розвиток дипломатичних зусиль. Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб наблизити справедливий мир.

Мир потрібен, і ми робимо все, щоб його наблизити,

– сказав український лідер.

Варто зазначити, президент Франції Еммануель Макрон заявив що Дональд Трамп і лідери G7 погодилися з тим що Росія не демонструє справжнього бажання вести мирні переговори. Про це йдеться в дописі Єлисейського палацу в соцмережі X.

За словами французького лідера, попри спроби діалогу з боку США та України з боку Кремля не було конструктивної відповіді. Макрон також зазначив що країни G7 домовилися посилювати підтримку України оскільки Росія не готова до змістовних переговорів.

Нагадаємо, після саміту G7 Володимир Зеленський продовжує свої закордонні дипломатичні візити. Глава держави прибув до Брюсселя для серії переговорів із керівництвом НАТО та ЄС. Головна мета візиту – посилення оборонної підтримки України та координація з союзниками.

У програмі зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, лідерами Бельгії, а також переговори з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини і засідання у форматі "Рамштайн".