Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який стежить за переговорами союзників, розповів деталі із засідання G7 та зустрічей довкола нього. За його словами, важливу роль у розмові з Трампом відіграв Еммануель Макрон, який показав президенту США наслідки російських ударів по Києву.

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Як Макрон схиляв Трампа до України?

Перед самітом G7 у Києва не було певності, що з Трампом вдасться домовитися про щось конкретне. Це було помітно вже після прибуття Зеленського: його зустрів Еммануель Макрон і одразу питав, чи вдалося організувати окрему розмову з президентом США. У підсумку Україна отримала значно більше, ніж просто короткий контакт на полях саміту.

Ми отримали майже двосторонню зустріч. Зеленський зустрівся з Трампом. По-друге, союзники уклали кулуарну угоду із Трампом. І по-третє, Трамп погодився ввести нові санкції проти російської нафти,

– розповів Ткіє.

Макрон у цій історії працював не лише через політичні домовленості, а й через емоційний і дуже наочний аргумент. Він показував Трампу фотографії наслідків російських ударів по Києву, зокрема по Києво-Печерській лаврі, щоб пояснити: Росія не зупинилася, а далі веде агресивну війну проти України.

Еммануель Макрон дуже гарно зіграв цю карту. Це допомогло переконати Трампа, принаймні розглянути можливість стати на бік України,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

Після цього головне завдання для союзників – втримати вже проговорені домовленості. Трамп повертається до США, і, як наголосив Ткіє після розмов із західними експертами, важливо, щоб він не забув обіцяного й не передумав.

Європі відкривають шлях до виробництва ракет

Після розмов на G7 йшлося не лише про санкції проти російської нафти. Союзники також обговорювали збільшення ліцензій для європейських оборонних компаній, щоб ті могли виробляти ракети до систем Patriot та інше озброєння. Такий крок потрібен Україні, але він важливий і для самих Сполучених Штатів, бо їхні запаси після тривалої підтримки союзників суттєво скоротилися.

Сполучені Штати дуже сильно вичерпали свої запаси ракет-перехоплювачів до Patriot і далекобійного озброєння. Вони вже самі не в змозі дуже швидко поповнити ці запаси,

– пояснив Ткіє.

Ліцензії для Європи мають дати змогу швидше запускати нові оборонно-промислові потужності вже на європейській території. Це означає не просто додаткове виробництво для НАТО, а й реальне джерело ракет для України, які потрібні для протиповітряної оборони та далекобійних можливостей.

Європейські союзники мають отримати ліцензії і на території Європи відкрити нові оборонно-промислові комплекси для виготовлення ракет до систем ППО Patriot і далекобійного озброєння,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

Частина цих ракет має піти на потреби України. Тому домовленості довкола виробництва можуть стати не менш важливими, ніж окремі пакети допомоги: вони створюють довшу основу для підтримки, без якої Україні буде складніше втримувати посилення на фронті й у повітрі.

У НАТО бачать кращу позицію України

Після G7 Зеленський прибув до Брюсселя, де мав зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте й далі бере участь у "Рамштайні". У штаб-квартирі Альянсу цю поїздку пов'язують не лише з новими домовленостями, а й зі зміною загальної динаміки війни. Там відзначають стабільнішу лінію фронту, втрати Росії та дедалі активніші українські далекобійні удари.

В України справи йдуть добре на полі бою. Ми бачимо звіти про те, скільки втрат Росія зазнає щомісяця, і зараз вони становлять від 30 до 35 тисяч солдатів на місяць,

– сказав Рютте.

На зустрічі з Зеленським обговорювали передусім зброю й протиповітряну оборону, потрібну для фронту, захисту міст і критичної інфраструктури. За словами Ткіє, у НАТО зараз говорять, що ініціатива поступово переходить до Збройних Сил України, а ситуація на лінії фронту є найкращою за останні 10 місяців.

Усі вони говорять про те, що змінюється динаміка війни і ініціатива переходить у руки Збройних Сил України,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

Цей настрій посилюють і українські удари по території Росії. У НАТО навіть рахують масштаби таких атак: за даними, які навів Ткіє, лише у травні Україна запустила по Росії 10 тисяч дронів. Союзники розуміють, що це покращує переговорну позицію Києва, але для сталого результату потрібна нова допомога – зокрема запит на "Рамштайн" щонайменше на 20 мільярдів доларів.

Далекобійні удари стали головною картою України

Паралельно з політичними домовленостями союзники дедалі більше говорять про далекобійні удари як про інструмент, що змінює переговорну позицію України. У штаб-квартирі НАТО розуміють: атаки по російських об'єктах б'ють не лише по військовій логістиці, а й по образу Путіна як лідера, який нібито контролює ситуацію всередині країни.

Deep strikes і middle strikes – це зараз наша найсильніша карта. Ми мусимо використати її не просто для того, аби завдавати шкоди Росії, а й для посилення своїх переговорних позицій,

– пояснив Ткіє.

Ці удари мають підштовхнути Кремль до рішення про припинення вогню вздовж лінії фронту, про яке говорить Україна. За оцінками посадовців НАТО, Путін досі не хоче такого сценарію й намагається виторгувати весь Донбас, але тиск на нього зростає: удари тривають, економічні проблеми накопичуються, а нові санкції проти російської нафти можуть ще більше послабити Москву.

З Росією можливо говорити тільки з позиції сили. З часом Путіну доведеться ухвалити рішення, як виходити з цього, адже тиск посилюється,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

На закритих брифінгах у НАТО також фіксують невдоволення всередині російських еліт. Бізнес, урядовці й частина силовиків публічно мовчать, але за зачиненими дверима перекладають відповідальність на Путіна і ставлять питання, чому через його війну Росія отримала удари, санкції та проблеми з економікою. Саме тому союзники хочуть продовжувати підтримку України, щоб довести ситуацію до моменту, коли Росію можна буде змусити до реальної угоди про припинення вогню.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє розповів, як Зеленський і Трамп провели важливу зустріч на G7: дивіться відео