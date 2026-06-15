Об этом оккупант написал в своем Telegram-канале.

Смотрите также: Понтоны уже под огневым контролем, – полковник запаса рассказал о последних ударах по Крыму

Каковы последствия ударов по оккупированной Херсонщине?

Из-за удара по мосту возле Чонгара якобы полностью перекрыли движение через "пропускной пункт "Джанкой".

Впоследствии его восстановили – проезд организовали по понтонной переправе для легковых автомобилей.

Кроме того, также перекрыли движение по мосту, соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку.

По словам Сальдо, ночью их массированно атаковали БПЛА.

"Противник целенаправленно наносит удары по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям", – сетует оккупационный "губернатор".

Напомним, что это уже не первые подобные удары. В частности, 14 июня спутниковые снимки подтвердили поражение КПП "Джанкой" и моста через пролив Промоина.

А за день до этого возле Чонгарского моста в районе АЗС вспыхнул пожар после массированной атаки.