Об этом оккупант написал в своем Telegram-канале.
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Каковы последствия ударов по оккупированной Херсонщине?
Из-за удара по мосту возле Чонгара якобы полностью перекрыли движение через "пропускной пункт "Джанкой".
Впоследствии его восстановили – проезд организовали по понтонной переправе для легковых автомобилей.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кроме того, также перекрыли движение по мосту, соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку.
По словам Сальдо, ночью их массированно атаковали БПЛА.
"Противник целенаправленно наносит удары по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям", – сетует оккупационный "губернатор".
Напомним, что это уже не первые подобные удары. В частности, 14 июня спутниковые снимки подтвердили поражение КПП "Джанкой" и моста через пролив Промоина.
А за день до этого возле Чонгарского моста в районе АЗС вспыхнул пожар после массированной атаки.