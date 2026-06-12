Об этом пишет "Крымский ветер".
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Что известно о пожаре возле Чонгарского моста?
Пожар виден на спутниковых снимках.
Около 02:00 спутники зафиксировали тепловые сигнатуры в районе АЗС перед мостом.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
А перед этим в Крыму была массированная атака беспилотников.
«Из района Чонгара у нас не было сообщений», —, – при этом отметили в «Крымском ветре».
Пожар возле Чонгарского моста / Снимки «Крымского ветра»
Где находится Чонгар: смотрите на карте
, Напомним, что несколько дней назад мостовой переход возле временно оккупированного Чонгара в Херсонской области в результате успешных украинских ударов был сильно поврежден. Из-за этого на нем остановили движение.
Украинские военные отмечали, что следят за ситуацией и готовы нанести удар по мосту еще, если его отремонтируют.