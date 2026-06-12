Про це пише "Кримський вітер".

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Що відомо про пожежу біля Чонгарського мосту?

Пожежу видно на супутникових знімках.

Близько 02:00 супутники показали теплові сигнатури в районі АЗС перед мостом.

А перед цим у Криму була масована атака безпілотників.

"З району Чонгара у нас не було повідомлень", – водночас зауважили у "Кримському вітрі".

Пожежа біля Чонгарського мосту / Знімки "Кримського вітру"

Де розташований Чонгар: дивіться на карті

Нагадаємо, що декілька днів тому мостовий перехід біля тимчасово окупованого Чонгара у Херсонській області внаслідок успішних українських ударів був сильно пошкоджений. Через це на ньому зупинили рух.

Українські військові відзначали, що слідкують за ситуацією та готові вдарити по мосту ще, якщо його відремонтують.