Про це розповів командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" в етері "Армія FM".

До теми Руху не буде, – Братчук про системні удари по мосту біля Чонгара

У якому стані міст біля окупованого Чонгара?

"Перун" наголосив, що операцію з ударів по мосту біля Чонгара провели спільно з пілотами 475-го штурмового полку. Внаслідок атак російські війська втратили ще один важливий маршрут постачання пального та інших вантажів до лінії фронту.

Філатов зазначив, що останнім часом російські війська дедалі активніше використовують маршрути через окупований Крим та Херсонську область через проблеми з іншими логістичними шляхами, які перебувають під вогневим контролем Сил оборони України.

Після першого удару переправа ще могла використовуватися частково, однак повторна атака фактично паралізувала рух.

Сам міст не зруйнований, але рух по ньому зупинений і зупинений на достатньо тривалий термін,

– наголосив командир.

Водночас він попередив, що українські військові й надалі стежитимуть за ситуацією.

"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) його відновлять і спробують знову використовувати – будемо працювати ще раз", – заявив Філатов.

Для ураження таких цілей, за його словами, використовуються, зокрема, системи FP-2 та "Бегемот". У підрозділі цей підхід називають "фронт-страйком" – адаптацією далекобійних засобів для ударів по важливих об'єктах у тилу противника.

Командир 1 ОШП пояснив, що такі засоби не мають стратегічної дальності польоту, однак можуть ефективно працювати на відстані кількасот кілометрів.

Наші засоби не летять так далеко. Вони летять лише на 400 (кілометрів – 24 Канал), але цього для нас більш ніж достатньо,

– сказав він.

За словами "Перуна", подібні удари поступово створюють для російської армії серйозні проблеми з логістикою, складами та іншими критично важливими об'єктами.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко 10 червня заявляв, що Чонгарський міст знищений. Саме за допомогою цього переходу росіяни перекидали техніку й зброю для своєї армії.

В ніч проти 9 червня українські безпілотники FP-2 завдали удару по мосту поблизу Чонгара на Херсонщині. Перед цим 7 червня міст зазнав пошкоджень, коли було частково зруйновано дорожнє покриття.