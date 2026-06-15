Про це окупант написав у своєму телеграм-каналі.

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Які наслідки ударів по окупованій Херсонщині?

Через удар по мосту біля Чонгара нібито повністю перекривали рух через "пропускний пункт "Джанкой".

Згодом його відновили – проїзд організували за понтонною переправою для легкових автомобілів.

Окрім цього, також перекрили рух по мосту, який сполучає Генічеськ та Арабатську стрілку.

За словами Сальдо, вночі їх масовано атакували БпЛА.

"Противник цілеспрямовано б'є транспортною інфраструктурою, щоб створити проблеми людям", – бідкається окупаційний "губернатор".

Нагадаємо, що це уже не перші подібні удари. Зокрема, 14 червня супутникові знімки підтвердили ураження КПП "Джанкой" і мосту через протоку Промоїна.

А за день до цього біля Чонгарського мосту у районі АЗС спалахнула пожежа після масованої атаки.



