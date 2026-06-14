Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Силы обороны ранее наносили удары по Чонгарскому и Армянскому мостам. Оккупанты соорудили там переправы, но логистика значительно замедлилась. В результате этого скапливаются колонны различного автотранспорта, по которым также летают дроны.

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Что известно о взрывах в Крыму?

По словам Свитана, на севере Крыма есть несколько путей на материк. Силы обороны Украины отрабатывают каждый из них. Стоит уделить внимание также Чонгарскому железнодорожному мосту, с помощью которого перебрасывают грузы из Джанкоя в Мелитополь Запорожской области и наоборот.

Этот мост также, по крайней мере, нужно попытаться остановить. Хотя в этом направлении были атаки на Джанкой. Там сходятся 4 железнодорожные ветки из Керчи, из Севастополя, из Мелитополя и Херсонского направления. Важно атаковать это направление,

– отметил Свитан.

Известно, что россияне используют Джанкой как крупный военный хаб, который важен для логистики оккупантов. В частности, там находятся транзитные склады и перевалочные аэродромы.

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Добавим, что в течение последних недель Украина усиленно атакует мосты, связывающие временно оккупированный Крым с левобережьем Херсонской области, где также находится враг. Военные аналитики объясняют, что уничтожить мосты с помощью беспилотников – проблематично. Но Силы обороны выполняют другую важную задачу, которая существенно усложнит логистику оккупантов.

В результате регулярных атак по мостам россияне вынуждены искать новые маршруты снабжения. Из-за этого формируются большие колонны грузовиков, которые становятся мишенью для дронов. Недавно Силы обороны нанесли удар по колонне грузовиков с топливом и боеприпасами. Там было около 50 единиц транспорта.