Об этом говорится в материале Defense Express.

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Почему ВСУ не уничтожили мосты Storm Shadow и HIMARS?

Как отмечают аналитики, история войны уже показывала, что разрушить большие мосты чрезвычайно сложно даже с помощью мощных высокоточных средств поражения.

В июне 2023 года крылатые ракеты Storm Shadow нанесли удары по Чонгарским мостам. Тогда были повреждены опоры и пролетные конструкции, однако переправы не были уничтожены полностью, а впоследствии оккупанты восстановили их.

Похожая ситуация произошла и с Антоновским мостом в Херсонской области. В 2022 году украинские военные регулярно атаковали его с помощью реактивных систем HIMARS, использовав десятки ракет GMLRS. Впрочем, мост окончательно не обрушился и был разрушен уже самими российскими войсками во время отступления с правобережья Херсонщины.

В чем тогда смысл ударов дронами?

По оценке экспертов, беспилотники FP-2 и "Бегемот" не обладают достаточной мощностью для полного разрушения мостов. В то же время они способны повреждать конструкции настолько, что переправы становятся непригодными для движения тяжелой техники.

В таком случае российские войска вынуждены использовать понтонные переправы для переброски грузов и техники. Однако такие конструкции значительно более уязвимы к ударам и имеют ограничения по весу и скорости движения транспорта.

Аналитики также отмечают, что это приводит и к замедлению поставок, и к образованию больших очередей из грузовиков и фур. Именно такая ситуация, по данным Defense Express, наблюдается вблизи Чонгарских мостов.

Возле Чонгарских мостов после ударов ВСУ образовались очереди / Сообщение из аккаунта @bayraktar_1love в соцсети Х

Спутниковые снимки показывают, что вблизи Чонгарского понтонного перехода после повреждения моста образовались очереди грузовиков.



Многочисленные грузовики выстроились в очередь на подъездах к переправе. Часть очереди тянется в сторону оккупированной Херсонской области, а другая часть… pic.twitter.com/SqnPBVQXgd — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) 12 июня 2026

Эксперты отмечают, что для поддержания эффекта необходима регулярность ударов по поврежденным переправам, а также поражение транспортных средств и другой техники, обеспечивающей логистику российских войск на оккупированных территориях.

Напомним, ранее командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун" заявлял, что ВСУ активно следят за ситуацией вокруг Чонгарских мостов. Поэтому если оккупанты возобновят их работу, то украинские военные готовы нанести туда еще один удар.

А 12 июня ночью в районе АЗС возле Чонгарского моста начался пожар.