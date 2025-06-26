Трамп меняет свой тон по отношению к Зеленскому и Путину – последний разочаровывает его, – FT
- Трамп выразил поддержку Зеленскому, назвав его "очень приятным", и занял более жесткую позицию в отношении России, разочаровавшись в Путине из-за его отказа прекратить огонь.
- На саммите НАТО Трамп заявил, что Путин должен закончить войну в Украине.
В западных СМИ считают, что Трамп "выразил сочувствие" к Зеленскому, назвав его "очень приятным". В то же время он занял более жесткую позицию в отношении России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также Это очень не понравится Кремлю: Трамп направил Путину очень четкие сигналы из Гааги
Трамп разочарован в Путине
Трамп на полях саммита НАТО отметил, что Путин должен закончить войну в Украине:
Владимир Путин действительно должен положить конец этой войне. Люди гибнут в таких масштабах, которых давно не видели.
Он добавил, что Путин предлагал посредничество в решении конфликта на Ближнем Востоке, на что Трамп предложил диктатору "помочь с Россией".
Издание отмечает, что ранее президент США колебался в своем отношении к российскому и украинскому президентам.
Он относился с большим пониманием к Путину, а по Украине даже прекращал передачу помощи и разведданных.
Но в последние недели Трамп все больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня,
– пишет Financial Times.
На саммите НАТО Трамп выразил разочарование ситуацией в Украине, которая, по его словам, "выходит из-под контроля".
Трамп считает, что Зеленский хочет закончить войну
В этот день Трамп также встретился с Зеленским. Украинский президент назвал этот разговор "длинным и предметным", а американский – "очень приятным".
"Я вынес из встречи то, что он (Зеленский – 24 Канал) хотел бы, чтобы она закончилась. Я думаю, что это отличное время, чтобы положить этому конец. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить", – сказал глава Штатов.
Трамп также добавил, что "украинский кризис" подчеркнул неотложность восстановления "оборонно-промышленной базы" США. Он заметил, что ни его страна, ни ее союзники не могут "позволить себе зависеть от иностранных противников в отношении критически важных минералов".
Американский президент также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине большего количества ракет Patriot, но, по его словам, США и Израиль также нуждаются в них.