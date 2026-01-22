Президент-опасность: Economist опубликовал обложку с полуобнаженным Трампом на медведе

В мире обсуждают возможный захват Гренландии властями США. Эта тема сейчас на первых полосах международных медиа. Издание The Economist пошло еще дальше.

В связи с претензиями Соединенных Штатов на Гренландию, на новой обложке издание изобразило Дональда Трампа, сидящего верхом на белом медведе. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также "Худший снимок в истории": Трамп разозлился из-за своего фото на обложке Time

Каким изобразили Трампа на обложке The Economist?

Январская обложка The Economist аллегорически демонстрирует желание Дональда Трампа взять под свой контроль Гренландию. Издание использовало символы и к тому же изобразило американского президента полуголым.



The Economist создал обложку с полуобнаженным Трампом / Фото издания

Обложка привлекла внимание многих пользователей сети. Фото несколько напоминает подобную иллюстрацию, на которой изображали российского диктатора Владимира Путина.



Путина тоже изображали верхом на медведе / Фото из сети

Трамп снова заявил о предоставлении ему "права, титула и владения" Гренландией. В то же время он отказался вводить тарифы на те страны НАТО, которые не поддерживали такую аннексию. Поэтому кризис, который мог всколыхнуть Альянс, вероятно, уже не наступит.

Однако аналитики считают, что такие шаги Дональда Трампа могут быть лишь тактическим отступлением. Американский лидер уже давно стремится иметь контроль над островом. Но в НАТО это воспринимают как угрозу. Поэтому, союзники США видят возможность глобальной перестройки, а Соединенные Штаты могут рассматривать Гренландию как место для размещения военных сил.

Если остров будет принадлежать Америке, ни Россия, ни Китай не решатся по нему ударить. Но Гренландия уже имеет американскую базу и защищена статьей 5 НАТО, согласно которой ее члены, включая Соединенные Штаты, обязуются оказать помощь любому государству, на которое напали,

– отметили в The Economist.

Почему Трамп хочет забрать Гренландию?