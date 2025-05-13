Трамп и Вэнс прозрели, – Курт Волкер об отношении администрации США к России

Администрация Трампа за первые месяцы своего правления делала противоречивые заявления относительно войны в Украине, в частности самой России и ее диктатора. Американский президент то рассказывал о хороших отношениях с главой Кремля, то "ругал" его за то, что тот "играет с ним", умышленно затягивая мирный процесс.

Поэтому трудно понять из пестрых заявлений Трампа, действительно ли он осознал, что Россия не намерена завершать войну, говорит бывший советник республиканцев Курт Волкер, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также "Трамп теряет терпение": интервью с вице-маршалом Британии о Путине и перемирии

Или Трамп "прозрел" относительно Путина

Волкер отметил, что реальность такова, что Украина хочет мира, а Россия хочет войны.

И сколько бы вы ни пытались изменить эту реальность, она все равно возвращается к этой точке – Россия хочет этой войны. И я думаю, что это то, что Трамп и Вэнс уже признают,

– сказал политик.

Он отметил, что для того, чтобы заставить диктатора остановить огонь, нужно увеличить расходы для него на ведение этой войны.

Напомним, что в недавнем интервью для Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия на переговорах по Украине "желает слишком много" и "больше разумного". Он намекнул, что Кремлю придется отказаться от своих амбициозных планов на Украину. Во-первых, она в любом случае останется независимой страной. Во-вторых, Москва не может рассчитывать на территории, которые она даже не захватила. Таким образом Вэнс отверг российское требование о выводе украинских войск из частей Херсонщины, Запорожье, Луганщины и Донетчины.