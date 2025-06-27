Самый продуктивный в истории, – Трамп о саммите НАТО в Гааге при своем участии

Лидер Соединенных Штатов недавно принял участие в саммите НАТО. Политик считает, что саммит, который прошел в Гааге, был самым продуктивным в истории.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

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Трамп высказался о саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп очень тепло высказался о саммите НАТО, прошедшем в Гааге 24-25 июня. Он расхвалил его как "самый продуктивный в истории".

Вчерашний саммит НАТО был величественным, самым объединенным и самым продуктивным в истории. Замечательный день с невероятными и заботливыми лидерами. Договоренность о 5% придает НАТО реальную силу!

– написал лидер США.

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Напомним, что во время основного заседания Трамп начал с положительных слов о расходах на оборону. Американский лидер пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом, о чем сообщили изданию WSJ 3 европейские чиновники, осведомленные о ходе дискуссий.