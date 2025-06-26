Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, добавив, что об этом свидетельствует принятое членами НАТО решение об увеличении их оборонных расходов до 5% от ВВП.

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Саммит НАТО 2025: как Европа видит сейчас Украину

Политолог отметил, что страны НАТО рассматривают усиление Украины, предоставление ей помощи как часть мер по обеспечению собственной безопасности. Это, по его словам, как нельзя лучше демонстрирует то, что Россию действительно воспринимают как потенциальную угрозу.

Европейские партнеры рассматривают Украину такой силой, которая способна сдерживать Россию. Это довольно выгодная для нашего государства ситуация. Россия в очередной раз признана угрозой для Альянса. Это есть даже в коммюнике саммита НАТО,

– озвучил Шеренговский.

Это повторяет видение еще с 2022 года, и военная доктрина США также признает Россию угрозой, хотя конечно, не такой, которая способна оказать большое давление на Соединенные Штаты (как, например, Китай). Сегодня, по словам политолога, очевидно, что о российской опасности говорит разведка не только США, но и других стран-членов НАТО.

"Из того, что уже известно, все понимают, что говорится не только о непосредственной вооруженной агрессии России на кого-то из членов НАТО, а всем комплексе гибридных войн и угроз, которые Россия активно тренировала не только в отношении Украины, но и использовала в Сирии, Грузии, продолжает делать это в отношении многих европейских стран (давление в энергетической, информационной сферах)", – отметил политолог.

Отметим, что страны НАТО после саммита в Гааге приняли соответствующую декларацию, которая содержит в себе пять пунктов. Украина упоминается как элемент общей безопасности Альянса.